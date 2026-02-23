Robbie Williams vuelve a la Argentina con un show espectacular: cuándo salen a la venta las entradas

Robbie Williams regresa al país para presentar Britpop, su más reciente álbum de estudio y hay expectativa.

Robbie Williams volverá a pisar Argentina con un show que promete ser muy especial y ya hay expecativa en los miles de fanáticos. La noticia fue confirmada en las últimas horas y en esta nota te contamos todos los detalles sobre un regreso muy esperado.

Esto se da en el marco de su gira donde presenta Britpop, su más reciente álbum de estudio. Con este lanzamiento, Robbie Williams alcanzó su 16° álbum N°1 en el Reino Unido, convirtiéndose en el artista con más discos en el puesto más alto de los rankings británicos.

Britpop incluye los sencillos “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”, y cuenta con colaboraciones de Chris Martin, Gaz Coombes, Tony Iommi, Jesse & Joy y Gary Barlow.

La gira homónima fue un éxito masivo en Europa y el Reino Unido, convocando a más de 1,2 millones de personas, con críticas sobresalientes de la prensa internacional. En Buenos Aires, el público podrá disfrutar de las canciones de su nueva era junto a clásicos inolvidables como "Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Feel" y "Angels".

Cuándo salen a la venta las entradas En cuanto a las venta de entradas hay que decir que el día 24 de febrero se habilitará una preventa exclusiva con American Express Platinum a partir de las 12:00 horas. Mientras que la venta de entradas general será a partir del 26 de febrero a partir de las 12:00 horas.