Vendimia 2026: cuáles son los puntos de canje de entradas y desde cuándo se pueden retirar

Tanto las entradas para el Acto Central como para la repetición de le Fiesta de la Vendimia están agotadas. Aún quedan tickets para las noches de los shows musicales.

Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia 2026 y crece el entusiasmo entre los mendocinos. Con las entradas del Acto Central y la repetición ya agotadas, el Gobierno de Mendoza comunicó los puntos de canje de los tickets.

El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo, con la puesta en escena del espectáculo artístico, elección y coronación de la reina, mientras que el domingo 9 de marzo será la tradicional repetición de "90 cosechas de una misma cepa", con el cierre musical en manos de Luciano Pereyra.

Por su parte, el lunes 9 y el martes 10 de marzo será el turno de los shows musicales, sin repetición del Acto Central; para los dos días aún hay entradas disponibles. El lunes se presentarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos, y el martes, Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Los puntos de canje de entradas de la Vendimia 2026 Una vez realizada la compra a través de la plataforma digital, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física. Este trámite podrá realizarse a partir del lunes 2 de marzo, en distintos puntos de la provincia.