Se agotaron las entradas para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

La expectativa por la Vendimia 2026 superó todas las previsiones. Las localidades para el Acto Central, previsto para el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, se agotaron en apenas una hora desde su habilitación online. La venta comenzó este jueves a las 13 y la respuesta del público fue inmediata. En cuestión de minutos, la plataforma registró un movimiento intenso que culminó con el cartel de entradas agotadas.

La comercialización se realizó exclusivamente de manera digital. Los valores variaban según el sector elegido y el tipo de público. Hubo precios diferenciados para mendocinos, visitantes nacionales y turistas extranjeros. Las opciones incluyeron ubicaciones más accesibles y también las tradicionales gradas preferenciales, que cada año concentran gran parte de la demanda.

entradas agotadas Desde la Secretaría de Cultura señalaron que el interés fue sostenido desde el primer instante. El Acto Central es la velada más convocante del calendario vendimial. Allí se despliega el espectáculo artístico principal y se lleva a cabo la elección y coronación de la Reina Nacional. Esa combinación explica la rapidez con la que se concretaron las ventas para la Vendimia 2026.