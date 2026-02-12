Vendimia 1943: la fiesta que resistió al país en crisis

En medio de la Revolución del ’43 y de una provincia atravesada por la incertidumbre política, Mendoza sostuvo su Vendimia en un acto de perseverancia.

La Vendimia de 1943 se vivió como un acto casi obstinado de celebración en medio de un país atravesado por la incertidumbre. Mientras la Argentina transitaba un clima político espeso, con conflictos que se arrastraron desde comienzos de año y que desembocaron, en junio, en la llamada Revolución del ’43, Mendoza sostuvo su fiesta más identitaria.

Esa edición quedó marcada por los cambios de poder, puesto que fue la última Vendimia del gobernador Adolfo Vicchi, seguida por una sucesión vertiginosa de autoridades y, al mismo tiempo, por la decisión de no soltar la fiesta, aun cuando el contexto invitaba más al repliegue que al festejo.

Vendimia 1943 (2) Así fue la Vendimia de 1943. En ese escenario inestable se llevó a cabo la octava edición del acto central, montado en la rotonda del Parque General San Martín, un espacio que entonces funcionaba como corazón simbólico de la Vendimia. La Bendición de los Frutos se realizó sin la presencia habitual de funcionarios nacionales de peso, un dato que habló tanto del clima político como de la autonomía con la que Mendoza defendió su celebración. El parque fue el gran escenario, y allí se alzó una cruz imponente de más de 15 metros de altura, que condensó el tono solemne de aquel año.

El maestro Julio Perceval, recientemente designado director del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico de la UNCuyo, actuó al frente de una orquesta especialmente conformada para la ocasión. A su alrededor, la Vendimia comenzó a expandirse en formatos y lenguajes, con una gran Exposición y Feria Industrial que mezcló el clima festivo con el empuje empresarial mendocino, mientras la Junta Reguladora de Vinos desplegó enormes copas que simulaban contener vino tinto en distintos sectores del parque.

Vendimia 1943 (1) La edición de 1943 se celebró entre lluvias persistentes y un país convulsionado. El acto central volvió a apoyarse en una línea argumental escrita y dirigida por León Alberti, con asistencia de Eladio Alberti y dirección musical de Eduardo Puccini. La propuesta fue una teatralización donde la vid y el vino se convirtieron en protagonistas absolutos del relato. El espacio escénico incluyó un palco destinado a la reina que simulaba un enorme tonel, rodeado de otros más pequeños. Una escalera circular monumental permitía el acceso y, al mismo tiempo, funcionó como soporte para coreografías y para la ubicación de las cortes departamentales.