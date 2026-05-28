Franco Colapinto y Maia Reficco aparecieron juntos y sorprendieron con sus looks

¿Unidos por el estilo? Franco Colapinto y Maia Reficco causaron sensación en el Gran Premio de Canadá con sus acertados looks. ¡Mirá!

En el marco del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco recorrieron los boxes abrazados y evidenciando una sintonía estilística impecable que los mostró como uno de los dúos más fashionistas del paddock internacional.

Maia acompañó a su pareja con una propuesta de aire casual que tuvo tanto comodidad como elegancia, sin perder ese toque urbano que tanto gusta en las gradas de la F1. Llevó una remera clásica negra de mangas largas combinada con un jean oversize de tiro bajo en gris oscuro con efecto gastado, que le dio un aire noventoso muy acorde a las tendencias actuales y que contrastaba con la sobriedad de la parte superior.

Sumó un cinturón de cuero negro con hebilla metálica plateada y un buzo gris que apoyó sobre sus hombros, además de completar el conjunto con botas de cuero oscuras de terminación en punta que le dieron un toque rockero y alargaron visualmente sus piernas.

Como accesorios, eligió unas gafas de sol estilo 90's de la firma Gucci con detalles metálicos en las patillas, y llevó un mate y termo verde en mano durante todo el recorrido.

Franco Colapinto, por su parte, lució el hoodie deportivo azul Francia de la escudería con cuello alto y medio cierre, lo combinó con un jean rígido de corte amplio en azul oscuro con bolsillos frontales que hacían juego con los de Maia, y sumó una gorra azul y unas zapatillas en color blanco.