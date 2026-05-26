Pampita apareció con un cambio de look extremo: mirá qué se hizo

Luego de situaciones personales complejas, Pampita sorprendió con un nuevo estilo de cabello que dejó a sus fans boquiabiertos. ¡Mirá!

Después de varias semanas atravesando situaciones personales complejas que incluyeron su separación y posterior reconciliación con Martín Pepa, Pampita eligió renovar su imagen con un cambio de look que marcó una nueva etapa en su vida personal y profesional.

En las fotos, la conductora y modelo dejó atrás los tonos oscuros y uniformes y su pelo adoptó un tono castaño más claro, enriquecido con reflejos neutros que le dieron mayor luminosidad y suavizaron sus facciones, dándole un aspecto más fresco que le sentó de maravilla.

Mirá el video de su nuevo look: Pampita

El trabajo de color permitió resaltar el brillo natural de su cabello y actualizar su imagen sin necesidad de recurrir a cambios drásticos que pudieran resultar chocantes para sus seguidores, logrando una evolución sutil pero notable.

El cambio no se limitó al color, porque Pampita también sumó extensiones de alta calidad, integradas de manera tan natural que era difícil distinguir dónde terminaba su pelo real y dónde empezaba el agregado, que le dieron mayor longitud y un volumen notable a su melena.