La reina Máxima mostró cuál será el vestido tendencia del verano

No te pierdas todos los detalles del look de la reina Máxima de Países Bajos, que nos muestra qué se viene para el verano 2027.

Durante una de sus últimas apariciones públicas, la reina Máxima volvió a demostrar por qué es una de las royals más elegantes. La monarca eligió un vestido largo de la firma australiana Zimmermann, una marca reconocida por reinterpretar el espíritu bohemio con un enfoque sofisticado y femenino, y con su elección mostró que el boho chic romántico se perfila como la tendencia estrella del verano 2027.

El modelo elegido fue el Amelie, confeccionado en lino con un estampado floral suave. El diseño se destaca por sus detalles de bordado inglés, puntillas y una silueta fluida de inspiración boho chic, que refleja el aire romántico característico de la firma fundada por las hermanas Nicky y Simone Zimmermann. El vestido, además, cuenta con mangas globo hasta el codo, una cintura realzada por un panel bordado y una amplia falda de largo midi.

El lino, por su parte, acompaña una de las claves de la temporada, es decir, el regreso de los tejidos naturales y las terminaciones artesanales. Los bordados, las puntillas y el estampado floral le otorgan a la prenda un aire delicado y femenino.

Como suele hacer cuando elige una prenda con gran protagonismo, la reina completó el estilismo con unos accesorios discretos: sandalias nude de tiras, un clutch color marfil y joyas minimalistas.