Día de las personas no binarias: su importancia y dónde reunirse en Mendoza

Mendoza se suma a la conmemoración con un grupo de reflexión para personas no binarias. Conocé más en la nota.

Todo lo que necesitas saber sobre el Día de las Personas No Binarias.

Este 14 de julio se celebra el Día Internacional de las Personas No Binarias, una fecha que fue elegida en 2012 por ubicarse exactamente en el punto medio entre el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día Internacional del Hombre (19 de noviembre).

El objetivo de la fecha y por qué importa Su objetivo es visibilizar las identidades que se sitúan fuera del binarismo tradicional, concientizar sobre los desafíos que enfrenta este colectivo para acceder a sus derechos sociales, laborales y sanitarios, y promover el respeto y la escucha activa de quienes no se identifican exclusivamente como hombre o mujer.

El 14 de julio visibiliza vidas, luchas y derechos. La mayoría de los países del mundo aún no reconocen el género no binario como legal, lo que significa que la mayoría de las personas no binarias todavía tienen un pasaporte de género e identificación oficial que no refleja su identidad, aunque países como Australia, Canadá, Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda han comenzado a incluir opciones de género no binario en sus pasaportes o permisos de conducir, un avance que aún es insuficiente pero que representa un paso hacia la inclusión.

En Argentina, el reconocimiento legal de estas identidades dio un paso fundamental con la implementación del Decreto Nacional N° 476/2021, que permite tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) con la nomenclatura "X" en el campo de género, un respaldo legal que otorga a las personas no binarias la posibilidad de tener un documento que refleje su identidad y de acceder a derechos como el cambio de nombre.

Actividades en Mendoza En la antesala de esta fecha, la Ciudad de Mendoza llevó a cabo este lunes 13 de julio una significativa intervención urbana en el Patio Inglés del edificio comunal, destinada a promover discursos de apoyo y visibilizar los derechos del colectivo no binario, con la colocación de banderas representativas y cartelería con códigos QR que dirigen a una infografía orientativa para educar sobre las realidades y necesidades de las personas no binarias.