"El que no salta...": así están las tapas de los diarios argentinos tras el pase a semis y el cruce con Inglaterra

La euforia mundialista se apoderó por completo de la Argentina . Tras un partido no apto para cardíacos en Kansas City , el combinado albiceleste dirigido por Lionel Scaloni logró un agónico pase a las semifinales del Mundial 2026 al vencer a Suiza por 3 a 1 en el tiempo complementario. Los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez desataron la locura nacional y sellaron el pasaporte a la siguiente instancia, donde espera nada menos que Inglaterra .

Con el misticismo, la historia y la enorme carga emocional que representa este clásico para el país, los principales diarios argentinos reflejaron en sus portadas el desahogo del triunfo y el folklore previo al choque del próximo miércoles a las 16:00 horas .

El triunfo ante Suiza quedó rápidamente en el retrovisor para dar paso a la máxima cita del próximo miércoles. Así reflejaron los medios gráficos la clasificación y el inminente duelo ante los británicos:

Clarín: Eligió un título que resume a la perfección el ADN del fútbol nacional: "La Argentina ganó sufriendo y está en semis con Inglaterra".

La Nación: En una línea similar de desahogo, el histórico matutino tituló en su portada: "Sufrir para después gozar: a semifinales con Inglaterra".

La Nación

Página 12: Apeló a la creatividad visual y la devoción popular. Con una imagen de Jesús pero con la cara del capitán argentino, tituló: "Contra Inglaterra, con otro Messías".

Página 12

El canto popular que unificó a la prensa deportiva y de espectáculos

Si algo demostró la clasificación es que el sentimiento es unánime. Tres de los diarios más leídos del país coincidieron de forma casi idéntica en sus portadas, recurriendo al clásico cántico de las tribunas argentinas:

Olé: El diario deportivo de referencia usó el folklore puro en su tapa con el motivador: "El que no salta...".

Olé

Crónica: Fiel a su estilo popular, también eligió para su portada la misma frase: "El que no salta...", haciendo referencia directa a la histórica canción de cancha contra el rival europeo.

Crónica

Diario Popular: Se sumó a la misma sintonía federal y eligió poner en letras de molde: "El que no salta es un inglés".

Diario Popular

El cruce por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles a las 16:00 (hora argentina), en lo que promete ser un paralizante duelo que trasciende lo estrictamente deportivo.