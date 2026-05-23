El look más canchero de Antonela Roccuzzo en Nueva York

El impecable estilo de Antonela Roccuzzo se hizo presente en Nueva York con un conjunto sastrero que vas a querer tener.

Durante un viaje exprés que Antonela Roccuzzo realizó a Nueva York para asistir a un desfile de Louis Vuitton, la rosarina dijo presente en The Frick Collection, un museo de arte ubicado en el Upper East Side que se transformó por una noche en la pasarela más exclusiva del mundo para la presentación de la colección Cruise 2027.

El megaevento, rodeado de obras de arte y con la presencia de varias estrellas de Hollywood (desde Zendaya, Anne Hathaway y Emily Blunt), fue el lugar perfecto para que Antonela deslumbrara con un look ejecutivo que dejó a todos sin palabras.

Para la ocasión, la esposa de Lionel Messi eligió un conjunto sastrero de chaleco y pantalón tipo palazzo en negro a rayas con terminaciones en blanco y botones, combinado con unos stilettos blancos que le alargaban visualmente las piernas y le daban ese toque de elegancia que nunca falla.

No obstante, la pieza central del outfit, fue la cartera azul marino con cadenas doradas y plateadas colgando. Como de costumbre, Antonela no dudó en hacer una sesión de fotos para mostrar su outfit con la Gran Manzana de fondo y posó tanto en el balcón del famoso hotel Waldorf Astoria.