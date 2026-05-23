Mendoza quiere que vuelvas a los patios: la experiencia cuyana que debutará este finde
Música, locro, vino y encuentros bajo parrales forman parte de “Patios de Cuyo”, la nueva apuesta turística que busca recuperar el alma mendocina.
Durante años, los patios fueron mucho más que un espacio dentro de las casas cuyanas. Allí se tomaba mate, se armaban guitarreadas, se cocinaba para muchos y se compartían historias bajo la sombra de un árbol o un parral. Ahora, Mendoza quiere recuperar esa esencia y convertirla en una experiencia turística y cultural abierta a mendocinos y visitantes.
La provincia lanzará este fin de semana largo “Patios de Cuyo”, una nueva propuesta impulsada por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) que busca poner en valor esos espacios tradicionales donde históricamente se construyó la vida social mendocina.
La iniciativa debutará durante los festejos del 25 de Mayo con actividades especiales en distintos departamentos y promete algo más que gastronomía típica: la idea es volver a vivir la tradición cuyana desde adentro.
La nueva experiencia turística que apuesta a la identidad mendocina
Lejos de los circuitos turísticos clásicos, “Patios de Cuyo” propone experiencias más íntimas y auténticas. El concepto gira alrededor de espacios cargados de identidad donde la música folclórica, las comidas criollas, el vino y los encuentros comunitarios vuelven a ocupar el centro de la escena.
Muchos de los lugares adheridos funcionan justamente en patios, bodegas, casas de campo y espacios rurales donde todavía sobreviven costumbres profundamente ligadas a la cultura cuyana. Según explicaron desde EMETUR, el objetivo es recuperar esos lugares donde históricamente “se hacía comunidad”.
Propuestas de los Patios de Cuyo para el fin de semana patrio del 25 de Mayo
Domingo 24
- Desde las 12.30 – “Bodegón Patriótico” – Bodega Lancellotti (Ruta 7 y Cuitiño – Alto Verde, San Martín). Propuesta: Comidas típicas; música en vivo y show folklórico. Reservas al 2634419048
- Mediodía – “Menú Patrio en Café de la Patria” – Café de la Patria (25 de mayo 44 – San Martín). Propuesta: platos criollos. Show en vivo. Reservas al 2634613050
- Desde las 12.30 – El Patio, Casa de campo (Lucero s/n, Ing. Giagnoni, Gral. San Martín). Propuesta: Peña Folklórica & Gastronomía mendocina: música con Cuarto Creciente e invitados. Reservas al 2634 378 544
Lunes 25
- Mediodía – “25 de Mayo en María Paz” – María Paz, Espacio de Comidas (Soldado de la Independencia 650 – San Martín). Propuesta: 2 opciones de platos típicos, desde $36.000.
- Mediodía – “Menú Patrio” – Finca La Toscana (Franklin Villanueva 3001 – Lunlunta, Maipú). Propuesta: platos típicos con amplia variedad. Incluye agua, limonada y café. Valor: $50.000
- Desde las 12.30 – “Revolución de Mayo en La Taula” – La Taula, Cocina de Bodega (Bodega Divendres – Miguez S/N – Junín). Propuesta: Platos clásicos criollos.
- Desde las 19 – “El Pueblo que Hizo Patria” – Campo Histórico El Plumerillo (Lisandro Moyano e Independencia – Las Heras). Propuesta: Obra teatral histórica. Empanadas criollas y vino. Valor: $13.600. Las entradas se adquieren en Entradaweb.
- Desde las 13 – Barrio Chino Chacras (Monte Líbano 1068 – Chacras de Coria, Luján de Cuyo) Propuesta: Platos criollos. Peñita con Pablo Cangemi y Paulo Amaya. Valor de la entrada: $10.000. Reservas al 2615397975
- Desde las 13 – “La Peña del Turco” – La Cava de Karim Mussi (Bodega Alandes) (Adriano Gómez 3602 – Coquimbito, Maipú). Propuesta: Platitos al paso a $6000. Ballet folklórico y música en vivo
- Desde las 15 – “El Patio Cuyano de San Martín” – Museo Histórico Municipal Las Bóvedas (Pirovano 150 – San Martín). Propuesta: Desfile Cívico Militar. Chocolate en el patio del Museo Histórico Municipal Las Bóvedas. Entrada libre y gratuita.
- Mediodía – “Menú Patrio en Café de la Patria” – Café de la Patria (25 de mayo 44 – San Martín). Propuesta: platos criollos. Desfile cívico militar el 25/05. Reservas al 2634613050
- Mediodía – Las Alforjas Parador del Volcán Malacara (Paraje La Batra – Río Grande, Malargüe). Propuesta: platos criollos. Reservas al 2604093178.