Mendoza quiere que vuelvas a los patios: la experiencia cuyana que debutará este finde

Música, locro, vino y encuentros bajo parrales forman parte de “Patios de Cuyo”, la nueva apuesta turística que busca recuperar el alma mendocina.

Durante años, los patios fueron mucho más que un espacio dentro de las casas cuyanas. Allí se tomaba mate, se armaban guitarreadas, se cocinaba para muchos y se compartían historias bajo la sombra de un árbol o un parral. Ahora, Mendoza quiere recuperar esa esencia y convertirla en una experiencia turística y cultural abierta a mendocinos y visitantes.

La provincia lanzará este fin de semana largo “Patios de Cuyo”, una nueva propuesta impulsada por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) que busca poner en valor esos espacios tradicionales donde históricamente se construyó la vida social mendocina.

La iniciativa debutará durante los festejos del 25 de Mayo con actividades especiales en distintos departamentos y promete algo más que gastronomía típica: la idea es volver a vivir la tradición cuyana desde adentro.

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La nueva experiencia turística que apuesta a la identidad mendocina Lejos de los circuitos turísticos clásicos, “Patios de Cuyo” propone experiencias más íntimas y auténticas. El concepto gira alrededor de espacios cargados de identidad donde la música folclórica, las comidas criollas, el vino y los encuentros comunitarios vuelven a ocupar el centro de la escena.