Entre guitarras, vino y empanadas: la agenda de las peñas folclóricas en Mendoza

Hay pocas escenas más argentinas que una peña folclórica . Guitarras criollas sonando en vivo, parejas bailando cueca o chacarera, mesas compartidas, vino, empanadas y pañuelos blancos girando en el aire forman parte de una tradición que atraviesa generaciones y que cada año vuelve a cobrar fuerza durante las fechas patrias.

En Mendoza , las peñas ya no son solamente encuentros ligados al folclore tradicional. También se transformaron en espacios de encuentro social, identidad cultural y celebración colectiva donde conviven familias, jóvenes, turistas, bailarines y músicos locales.

En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, la Subsecretaría de Cultura organizó una amplia agenda de peñas y festejos patrios en distintos puntos de la provincia, con propuestas que combinarán música mendocina, gastronomía regional, ferias de emprendedores y espectáculos de danza.

Aunque muchas personas la asocian simplemente a un recital de música tradicional, la peña tiene un significado mucho más profundo dentro de la cultura argentina. A diferencia de un show convencional, la peña funciona como un espacio participativo. El público no solamente observa: canta, baila, zapatea, comparte mesa y forma parte activa de la experiencia.

Las cuecas, chacareras, gatos y tonadas cuyanas conviven con comidas típicas, vino y encuentros comunitarios donde la música se convierte en una excusa para celebrar la identidad cultural. En Mendoza, además, las peñas tienen una fuerte impronta cuyana y suelen mezclar tradición folclórica con nuevas generaciones de artistas y bailarines.

Mendoza celebrará el 25 de Mayo con peñas en toda la provincia

Los festejos comenzarán el sábado 23 de mayo y se extenderán hasta el lunes 25 con actividades en distintos departamentos mendocinos.

Sábado 23 de mayo

Ciudad de Mendoza: A las 18 se realizará la Peña Revolución Vinaria en el Club Hípico del Parque General San Martín. Actuarán: Lucho Aberastain, Profecía Folk, La Rienda, Escuela de Danzas Chakaymanta Las entradas podrán adquirirse a través de Entradaweb.

Domingo 24 de mayo

General Alvear: A las 12.30 tendrá lugar la Velada de Gala en el Teatro Antonio Lafalla, ubicado en avenida Alvear Oeste 437. Se presentará la banda La Huella.

Godoy Cruz: Desde las 12.30 se desarrollará “Hay peña” en el Parque Las Hormigas, en el barrio ATSA. La entrada será gratuita.

Malargüe: A las 21.30 se desarrollará “Las voces de mi tierra” en el Centro de Convenciones Thesaurus.

Lunes 25 de mayo

Luján de Cuyo: A las 12 se realizará una peña en 23 Ríos Craft Beer, ubicado en Acceso Sur lateral Este 5269. Participarán: Los Chimeno, Ini Ceverino, Cara y Cepa, Gastón Abdala y Escuela Chakaymanta. Habrá patio de comidas con menú patrio y feria de emprendedores. La entrada será una caja de leche larga vida.

Más tarde, a las 12.30, La Cantina Club,en Loria 5735, Chacras de Coria, organizará otra gran peña patria con: Las Navarro, Dúo Oyarzábal–Navarro, La Doble, Ballet Luna Endiablada y Dúo Giménez-Ordoñez. La entrada será gratuita con reserva previa.

En Potrerillos, también a las 12.30, la Plazoleta La Retama de Las Vegas recibirá la Peña Patriótica 25 de Mayo. Actuarán: Dúo Nuevo Cuyo, Dúo Ecos del Valle y Ballet Nuna Tusuy.

Los-Trovadores-700x705 Los Trovadores de Cuyo.

Godoy Cruz y Guaymallén tendrán algunas de las peñas más convocantes

En Godoy Cruz, desde las 12.30, Planta Uno será escenario de “Vino a las Chapas”, con presentaciones de Anabel Molina y Nolocepa. A la misma hora, el Club Villa Hipódromo recibirá otra Peña del 25 de Mayo con Germán Olivares y La Rienda.

En Guaymallén, el Espacio Cultural Julio Le Parc realizará una de las celebraciones más grandes desde las 12.30. Participarán: Cuarto Creciente, La Rienda, Hermanas Abraham, Leo Rivero, Ballet Etnia, Ballet Origen Gaucho, Escuela Municipal de Danzas de Guaymallén, Ballet Municipal de Guaymallén y Ensamble de la Orquesta Municipal Tito Francia. La entrada será gratuita.

Música, danza y tradición en toda la provincia

La agenda continuará en: