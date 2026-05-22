Entre guitarras, vino y empanadas: la agenda de las peñas folclóricas en Mendoza
Música, danza y comidas típicas reunirán a mendocinos y turistas durante los festejos patrios del 25 de Mayo. Aquí, todas las peñas que habrá el finde.
Hay pocas escenas más argentinas que una peña folclórica. Guitarras criollas sonando en vivo, parejas bailando cueca o chacarera, mesas compartidas, vino, empanadas y pañuelos blancos girando en el aire forman parte de una tradición que atraviesa generaciones y que cada año vuelve a cobrar fuerza durante las fechas patrias.
En Mendoza, las peñas ya no son solamente encuentros ligados al folclore tradicional. También se transformaron en espacios de encuentro social, identidad cultural y celebración colectiva donde conviven familias, jóvenes, turistas, bailarines y músicos locales.
En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, la Subsecretaría de Cultura organizó una amplia agenda de peñas y festejos patrios en distintos puntos de la provincia, con propuestas que combinarán música mendocina, gastronomía regional, ferias de emprendedores y espectáculos de danza.
Qué significa realmente una peña folclórica
Aunque muchas personas la asocian simplemente a un recital de música tradicional, la peña tiene un significado mucho más profundo dentro de la cultura argentina. A diferencia de un show convencional, la peña funciona como un espacio participativo. El público no solamente observa: canta, baila, zapatea, comparte mesa y forma parte activa de la experiencia.
Las cuecas, chacareras, gatos y tonadas cuyanas conviven con comidas típicas, vino y encuentros comunitarios donde la música se convierte en una excusa para celebrar la identidad cultural. En Mendoza, además, las peñas tienen una fuerte impronta cuyana y suelen mezclar tradición folclórica con nuevas generaciones de artistas y bailarines.
Mendoza celebrará el 25 de Mayo con peñas en toda la provincia
Los festejos comenzarán el sábado 23 de mayo y se extenderán hasta el lunes 25 con actividades en distintos departamentos mendocinos.
Sábado 23 de mayo
Ciudad de Mendoza: A las 18 se realizará la Peña Revolución Vinaria en el Club Hípico del Parque General San Martín. Actuarán: Lucho Aberastain, Profecía Folk, La Rienda, Escuela de Danzas Chakaymanta Las entradas podrán adquirirse a través de Entradaweb.
Domingo 24 de mayo
General Alvear: A las 12.30 tendrá lugar la Velada de Gala en el Teatro Antonio Lafalla, ubicado en avenida Alvear Oeste 437. Se presentará la banda La Huella.
Godoy Cruz: Desde las 12.30 se desarrollará “Hay peña” en el Parque Las Hormigas, en el barrio ATSA. La entrada será gratuita.
Malargüe: A las 21.30 se desarrollará “Las voces de mi tierra” en el Centro de Convenciones Thesaurus.
Lunes 25 de mayo
Luján de Cuyo: A las 12 se realizará una peña en 23 Ríos Craft Beer, ubicado en Acceso Sur lateral Este 5269. Participarán: Los Chimeno, Ini Ceverino, Cara y Cepa, Gastón Abdala y Escuela Chakaymanta. Habrá patio de comidas con menú patrio y feria de emprendedores. La entrada será una caja de leche larga vida.
Más tarde, a las 12.30, La Cantina Club,en Loria 5735, Chacras de Coria, organizará otra gran peña patria con: Las Navarro, Dúo Oyarzábal–Navarro, La Doble, Ballet Luna Endiablada y Dúo Giménez-Ordoñez. La entrada será gratuita con reserva previa.
En Potrerillos, también a las 12.30, la Plazoleta La Retama de Las Vegas recibirá la Peña Patriótica 25 de Mayo. Actuarán: Dúo Nuevo Cuyo, Dúo Ecos del Valle y Ballet Nuna Tusuy.
Godoy Cruz y Guaymallén tendrán algunas de las peñas más convocantes
En Godoy Cruz, desde las 12.30, Planta Uno será escenario de “Vino a las Chapas”, con presentaciones de Anabel Molina y Nolocepa. A la misma hora, el Club Villa Hipódromo recibirá otra Peña del 25 de Mayo con Germán Olivares y La Rienda.
En Guaymallén, el Espacio Cultural Julio Le Parc realizará una de las celebraciones más grandes desde las 12.30. Participarán: Cuarto Creciente, La Rienda, Hermanas Abraham, Leo Rivero, Ballet Etnia, Ballet Origen Gaucho, Escuela Municipal de Danzas de Guaymallén, Ballet Municipal de Guaymallén y Ensamble de la Orquesta Municipal Tito Francia. La entrada será gratuita.
Música, danza y tradición en toda la provincia
La agenda continuará en:
- Lavalle, con Joaquín Aguilar en el Playón Municipal Tres de Mayo desde las 13.30.
- Junín, con Los Trovadores de Cuyo desde las 14 en el Club 25 de Mayo de Phillips.
- Tupungato, donde desde las 16 actuarán Quimey y artistas locales en la Plaza General San Martín.
- Las Heras, con un show de Lisandro Bertín a las 19 en el Parque de la Familia.