Estos son los números de la suerte de hoy viernes 22 de mayo

En tiempos de complicaciones y nuevas costumbres, mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo una alternativa, una guía o un consejo. Se trata de un recurso polémico, aceptado por algunos, criticado y denostado por otros. Por eso, en MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco para el día de hoy.

Aprovechá esta información y usala en tus actividades cotidianas para generar una buena energía a lo largo de la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

Números de la quiniela - Encuesta MDZ

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.

MV5BMTI0MjY1MDE5OF5BMl5BanBnXkFtZTYwNjM5ODQ2._V1_FMjpg_UX1000_ Jean Seberg.

La cita célebre del día de hoy

"En mi larga y complicada vida adulta he aprendido que cuanto menos sepa sobre actuar y más sobre todo lo demás, mejor seré actuando y en la vida" - Jean Seberg.

El proverbio chino de hoy

"La verdad es más valiosa si te toma tiempo encontrarla".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 17, 21, 30, 35, 43

Tauro

9, 14, 23, 36, 42, 47

Géminis

8, 17, 24, 30, 35, 41

Cáncer

6, 15, 21, 33, 37, 43

Leo

2, 5, 14, 20, 39, 44

Virgo

7, 13, 21, 22, 30, 48

Libra

6, 14, 26, 34, 43, 47

Escorpio

9, 18, 21, 30, 33, 46

Sagitario

4, 12, 20, 27, 33, 48

Capricornio

8, 11, 13, 26, 34, 45

Acuario

1, 3, 12, 29, 36, 49

Piscis

2, 17, 22, 23, 30, 45