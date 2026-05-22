Un ícono argentino cumple 90 años y así lo celebrará este fin de semana

Hay pocos monumentos tan reconocibles en Argentina como el Obelisco . Punto de encuentro de festejos deportivos, marchas, postales turísticas y noches históricas, el emblema porteño celebrará este fin de semana sus 90 años con una gran fiesta abierta al público en pleno centro de Buenos Aires.

En el marco del aniversario del histórico monumento inaugurado en 1936, el Gobierno de la Ciudad organizó una jornada especial que combinará espectáculos audiovisuales, música en vivo, gastronomía, actividades culturales y experiencias únicas alrededor de uno de los símbolos más importantes de la identidad argentina.

Los festejos coincidirán además con una nueva edición de Corrientes 24hs y con el fin de semana largo por el 25 de Mayo, lo que anticipa una fuerte presencia de turistas y vecinos en las calles porteñas.

Ubicado en el cruce de avenida Corrientes y 9 de Julio, el Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 para conmemorar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires.

Con el paso del tiempo dejó de ser solamente una obra arquitectónica para transformarse en uno de los principales símbolos culturales y emocionales del país.

Allí se celebraron campeonatos mundiales, recitales históricos, movilizaciones políticas y algunos de los momentos más emblemáticos de la vida social argentina.

Cómo será la gran celebración por los 90 años

La llamada “Noche del Obelisco” comenzará este sábado desde las 19 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada.

Uno de los momentos más esperados será el espectáculo de mapping 3D proyectado sobre el monumento, que repasará la historia del Obelisco y su vínculo con la Ciudad de Buenos Aires a lo largo de estas nueve décadas.

El show podrá verse a las 21 y a las 22 y contará con música en vivo interpretada por la Orquesta Mahler.

Además, sobre el escenario principal ubicado en avenida Corrientes entre Libertad y Cerrito habrá distintos espectáculos musicales durante toda la noche.

Entre ellos se destacan: “Por siempre Astor”, a las 23 y un show de rock nacional de Joaco Burgos, a la medianoche.

Copy of Obelisco - Nocturnas (SNC)_7 Foto: Prensa CABA.

Una experiencia única: subir al Obelisco

Como cierre especial de los festejos, 90 personas -entre vecinos y turistas- tendrán la posibilidad de subir al Obelisco y disfrutar de una vista panorámica única de la Ciudad de Buenos Aires.

La experiencia forma parte de las actividades especiales impulsadas para resignificar el valor turístico y cultural del monumento.

Corrientes se transformará en un gran circuito cultural

La celebración incluirá además un circuito temático sobre avenida Corrientes compuesto por seis estructuras con forma de obelisco distribuidas a lo largo de la avenida.

Cada estación representará distintas épocas de la vida cultural porteña mediante: música, intervenciones performáticas, personajes históricos y ambientaciones temáticas.

Puntos Turisticos - Obelisco - 2 Foto: Prensa CABA.

Pizzerías, bares y gastronomía hasta la madrugada

Los festejos también tendrán una fuerte impronta gastronómica. Pizzerías emblemáticas, Bares Notables, restaurantes y rooftops ubicados en la zona de Corrientes extenderán su horario hasta las 2 de la mañana y ofrecerán promociones especiales para quienes participen de la celebración.

La propuesta buscará recuperar una de las tradiciones más clásicas de Buenos Aires: recorrer la avenida Corrientes entre teatros, cafés y pizza después de medianoche.

Más actividades durante el fin de semana largo

El aniversario del Obelisco coincidirá además con otras actividades culturales y gastronómicas organizadas en distintos puntos de la Ciudad.

Entre ellas aparece una nueva edición de “Sabores de la Patria”, festival gastronómico que se realizará domingo y lunes sobre avenida del Libertador y Pueyrredón, con platos típicos argentinos como locro, empanadas, pastelitos y chocolate caliente.

También se desarrollará el “Fugazzeta Fest” en La Boca, un festival dedicado a una de las pizzas más emblemáticas de Buenos Aires.

Un símbolo que sigue marcando la identidad argentina

A 90 años de su inauguración, el Obelisco continúa siendo mucho más que una postal turística.

Es escenario de celebraciones, símbolo de encuentro y una de las imágenes más reconocidas de Argentina en el mundo.

Y este fin de semana, Buenos Aires volverá a girar alrededor de ese monumento que, después de nueve décadas, sigue ocupando el centro emocional de la Ciudad.