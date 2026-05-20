El bar oculto que despertó nostalgia en toda Buenos Aires: la sorpresa que se llevaron

Parecía una casa común. Pero escondía una historia que miles de personas reconocieron apenas apareció en redes sociales. Un grupo de amigas alquiló un Airbnb en Buenos Aires y, mientras mostraban el lugar en un video , descubrieron un antiguo boliche en el subsuelo. Lo inesperado llegó después: cientos de usuarios aseguraron que se trataba del mítico bar El Álamo de Recoleta, un lugar nocturno que muchos todavía recuerdan.

Todo comenzó con un recorrido simple por la propiedad. Una de las chicas grabó las habitaciones, la cocina y el patio hasta llegar a una escalera que conducía hacia abajo. Ahí apareció una barra enorme, luces, sillones y una estructura que parecía salida de otro tiempo.

La sorpresa no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, usuarios de TikTok y otras redes empezaron a comentar que conocían perfectamente ese lugar. Según muchos relatos, en ese subsuelo funcionó El Álamo, un bar porteño que durante años tuvo fama por su ambiente alternativo y sus noches intensas.

Entre los comentarios apareció un detalle repetido una y otra vez: la cerveza “rara” del lugar. Varios usuarios recordaron sabores extraños, tragos poco comunes y una atmósfera distinta a la de otros bares de Buenos Aires. Para muchos, entrar ahí era casi un ritual nocturno.

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Un bar ligado a la nostalgia. Personas que conocían el lugar hace años contaron anécdotas, compartieron recuerdos y hasta reconocieron sectores exactos del subsuelo apenas aparecieron en cámara.