Las excusas más insólitas que usan los mendocinos para cancelar planes

Cancelar planes se convirtió en una práctica cada vez más habitual. Ya sea por cansancio, ansiedad social, exceso de trabajo o simplemente ganas de quedarse en casa, muchos mendocinos admiten que alguna vez inventaron una excusa para evitar una salida, una cena o un encuentro familiar.

Lo que antes podía interpretarse como mala educación o falta de compromiso, hoy parece formar parte de una nueva dinámica social atravesada por el agotamiento cotidiano, las rutinas aceleradas y el deseo creciente de priorizar el descanso.

En Mendoza, jóvenes y adultos reconocen haber utilizado desde argumentos clásicos hasta explicaciones completamente insólitas para escapar de reuniones, cumpleaños, citas o juntadas con amigos.

Martina, de 22 años, admite que varias veces canceló planes para quedarse mirando plataformas de streaming. “Una vez dije que tenía una migraña terrible y en realidad estaba acostada viendo una serie porque no tenía energía para socializar. Después me sentí culpable, pero también aliviada”, cuenta entre risas.

La escena se repite cada vez más entre jóvenes que priorizan momentos de descanso frente a planes sociales que antes parecían obligatorios.

Del cansancio social a la “batería emocional”

Las excusas ya no pasan solamente por enfermedades o compromisos inesperados. Ahora aparecen conceptos como agotamiento mental, saturación emocional o necesidad de desconexión.

“Le dije a mis amigas que me había quedado sin batería emocional. Pensé que se iban a reír, pero me entendieron perfectamente”, relata Camila, de 29 años.

Especialistas en vínculos y comportamiento social explican que después de la pandemia muchas personas modificaron su relación con el tiempo libre y comenzaron a valorar más los espacios individuales.

El clima, el tránsito y hasta Mercurio retrógrado

En Mendoza, el clima también suele convertirse en aliado perfecto para cancelar planes. Federico, de 34 años, reconoce haber usado un pronóstico de viento Zonda como excusa para evitar una cena. “No había ni empezado fuerte, pero dije que me dolía la cabeza por el Zonda y nadie discutió nada”, asegura.

Otros directamente apelan al caos cotidiano. “Una vez dije que había muchísimo tránsito en el Acceso Sur y en realidad ni siquiera había salido de mi casa”, admite Lucía, de 38 años.

También aparecen excusas vinculadas a lo astrológico. “Le cancelé una cita a un chico porque estaba ‘Mercurio retrógrado’. Lo peor es que me creyó”, cuenta Julieta, de 26 años.

Las mascotas, protagonistas inesperadas

Los animales domésticos también comenzaron a ocupar un rol central en las excusas modernas.

“Le dije a un grupo de amigos que no podía ir porque mi perro estaba raro y no quería dejarlo solo. En realidad, el raro era yo, que no tenía ganas de salir”, reconoce Sebastián, de 41 años.

Mónica, de 57 años, asegura que las mascotas son una de las mejores coartadas sociales. “Nadie cuestiona demasiado cuando nombrás un perro o un gato. Funcionan perfecto”, dice.

“Me dormí”: la excusa que atraviesa generaciones

Entre todas las explicaciones posibles, hay una que sigue liderando el ranking de las más utilizadas: quedarse dormido.

Tomás, de 19 años, asegura que la usa constantemente. “A veces ni siquiera intento inventar algo elaborado. Pongo ‘perdón, me dormí’ y listo”.

Lo llamativo es que la excusa atraviesa generaciones. Patricia, de 60 años, reconoce hacer exactamente lo mismo. “Antes inventaba más. Ahora digo directamente que estaba cansada o que me quedé dormida viendo televisión”.

Cancelar planes ya no genera tanta culpa

Hace algunos años, bajarse de una salida a último momento podía generar fuertes tensiones sociales. Sin embargo, hoy muchas personas sienten que existe mayor comprensión frente a la necesidad de descansar o priorizar el bienestar personal.

Incluso comenzó a instalarse una especie de humor colectivo alrededor de las excusas para cancelar planes, especialmente en redes sociales, donde memes y publicaciones sobre “arrepentirse de salir” o “querer quedarse en casa” acumulan millones de interacciones.

cancelar planes (3) (Imagen generada con IA).

Entre la sinceridad y las excusas creativas

Aunque muchas personas siguen recurriendo a mentiras piadosas para evitar situaciones incómodas, otros aseguran que cada vez son más honestos al momento de cancelar.

“Antes inventaba cualquier cosa. Ahora directamente digo que estoy agotada y necesito quedarme en casa”, cuenta Florencia, de 32 años.

Porque en tiempos donde el cansancio parece formar parte permanente de la rutina, hasta las excusas más insólitas terminan revelando algo bastante simple: muchas veces, lo único que las personas quieren hacer es descansar.