Los looks de embarazada de esta modelo de Victoria's Secret son furor: elegí tu favorito

Barbara Palvin se robó la alfombra roja del Festival de Cannes con looks que celebraban la maternidad y el glamour en partes iguales. ¡Mirá las fotos!

Durante el Festival de Cannes, la modelo húngara y ángel de Victoria's Secret, Barbara Palvin, y su esposo, el actor Dylan Sprouse, se robaron todas las miradas al desfilar por la alfombra roja del festival, donde ella reveló su avanzado embarazo con una elegancia que dejó a todos boquiabiertos.

Durante su paso por el festival, Barbara deslumbró con distintos looks que se volvieron virales en redes sociales, desde vestidos vaporosos hasta conjuntos que resaltaban sus curvas, convirtiendo cada aparición suya en un momento digno de ser fotografiado.

La pareja, que no es ajena a los flashes (él por su carrera actoral que incluye papeles en "Riverdale" y "The Suite Life of Zack & Cody", ella por su trayectoria como una de las modelos más reconocidas de la última década), demostró en Cannes que el amor y la moda pueden ir de la mano.