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Los looks de embarazada de esta modelo de Victoria's Secret son furor: elegí tu favorito

Barbara Palvin se robó la alfombra roja del Festival de Cannes con looks que celebraban la maternidad y el glamour en partes iguales. ¡Mirá las fotos!

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Mirá los looks de Barbara Palvin.

Mirá los looks de Barbara Palvin.

Durante el Festival de Cannes, la modelo húngara y ángel de Victoria's Secret, Barbara Palvin, y su esposo, el actor Dylan Sprouse, se robaron todas las miradas al desfilar por la alfombra roja del festival, donde ella reveló su avanzado embarazo con una elegancia que dejó a todos boquiabiertos.

Durante su paso por el festival, Barbara deslumbró con distintos looks que se volvieron virales en redes sociales, desde vestidos vaporosos hasta conjuntos que resaltaban sus curvas, convirtiendo cada aparición suya en un momento digno de ser fotografiado.

La pareja, que no es ajena a los flashes (él por su carrera actoral que incluye papeles en "Riverdale" y "The Suite Life of Zack & Cody", ella por su trayectoria como una de las modelos más reconocidas de la última década), demostró en Cannes que el amor y la moda pueden ir de la mano.

Los looks de Barbara Palvin en el Festival de Cannes

Barbara Palvin (2)
La modelo de Victoria's Secret que deslumbró en Cannes con su panza de embarazada.

La modelo de Victoria's Secret que deslumbró en Cannes con su panza de embarazada.

Barbara Palvin (3)
El conjunto que Barbara Palvin eligió para Cannes.

El conjunto que Barbara Palvin eligió para Cannes.

Barbara Palvin (4)
Barbara Palvin arrasó en Cannes y sus seguidores ya votan por su mejor look.

Barbara Palvin arrasó en Cannes y sus seguidores ya votan por su mejor look.

Barbara Palvin (5)
Barbara deslumbró en la alfombra roja.

Barbara deslumbró en la alfombra roja.

Barbara Palvin (6)
Un look que puede servir de inspiración para una salida nocturna.

Un look que puede servir de inspiración para una salida nocturna.

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