El detalle de la foto de Messi que emocionó a los argentinos

La esposa de Messi mostró una faceta poco vista del crack mundial, en una imagen que se volvió viral. ¡Mirá!

Antonela Roccuzzo compartió con sus casi 40 millones de seguidores en Instagram una foto en particular del propio Lionel Messi en "modo papá", sentado en el césped viendo con atención cómo uno de sus hijos se desenvolvía en el campo de juego durante un partido de la Inter Miami Academy.

En el posteo se pudo ver al capitán de la selección argentina extremadamente relajado, con una pierna estirada, la otra flexionada y los pies descalzos, en una imagen que transmitía una paz y una desconexión del ruido exterior que contrastaba con la vorágine mediática que lo rodea cada vez que se acerca un Mundial.

Además del mate, ese infaltable en su día a día que lo acompaña en cada momento de relax y que se ha convertido en una extensión de su identidad, lo que llamó la atención de los usuarios y generó todo tipo de comentarios fue su vestimenta: lució una camisa manga corta color celeste, unas bermudas blancas que combinaban a la perfección con la parte superior, y un par de anteojos de sol negros que completaban un look relajado.

La elección de los colores, a menos de un mes de que empiece el Mundial 2026, donde Argentina jugará el martes 16 de junio a las 22 horas frente a Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas por el Grupo J, causó furor entre los hinchas, que no tardaron en interpretar el celeste y blanco como una muestra de que el capitán ya está mentalizado en la cita mundialista.