El extravagante accesorio que usó la reina Máxima y dejó a todos sorprendidos

Mirá qué fue lo que se puso la reina Máxima de los Países Bajos, que tuvo a todos los fotógrafos desconcertados.

Durante una visita regional a la provincia de Limburgo Central, la reina Máxima Zorreguieta de los Países Bajos reapareció públicamente después de celebrar sus 55 años y lo hizo con un look monocromático sofisticado que incluía una combinación de texturas y un accesorio que se convirtió en el gran protagonista de la jornada.

La monarca nacida en la Argentina, que junto al rey Guillermo Alejandro realizó un viaje en ruta que incluyó varias paradas en los municipios de Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen y Roermond, conversó con los locales, se interiorizó en sus actividades, apreció los paisajes y disfrutó de demostraciones artísticas y deportivas que realizaron en su honor, todo mientras la atención de los fotógrafos estaba puesta en su vestuario.

Para encabezar la jornada, Máxima eligió un atuendo elegante, pero también cómodo y sobre todo apto para la ocasión. Llevó un vestido midi de manga larga color bordó con transparencias que dejaban ver la piel apenas lo necesario, ceñido a la cintura y con una falda corte A hasta debajo de las rodillas. Todo era de Natan, su firma de moda de cabecera, la misma que la acompaña en los momentos más importantes de su agenda oficial.

Lo complementó con una pashmina a tono con un delicado bordado en tonos ocre que caía sobre sus hombros, más un par de stilettos rojos que combinaban a la perfección con el vestido y que, a pesar del taco, parecían cómodos para caminar por las calles adoquinadas, y un clutch, todo haciendo juego en una paleta que iba del bordó al rojo intenso y del ocre al dorado.

No obstante, la pieza central del outfit fue su pamela, una opción ideal para proteger su cabello del viento y resguardarse del sol. La reina es fanática de llevar accesorios en la cabeza, desde tocados de tul o con plumas hasta alguna vincha elegante, pero esta vez superó todas sus marcas anteriores con un imponente diseño bordó con detalles en rojo de Maison Fabienne Delvigne, la casa belga que siempre confecciona sus sombreros y que conoce al dedillo las medidas y preferencias de la monarca.