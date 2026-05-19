El look matchy de Luciana Salazar y su hija que generó fuertes críticas

Luciana Salazar y su hija, Matilda, llamaron la atención con un look combinado que tuvo tantas críticas como halagos. Mirá cómo se vistieron.

Luciana Salazar apareció en redes sociales en clave matchy junto a su hija Matilda. Ambas apostaron por un estilismo canchero y perfectamente coordinado, captando la atención de seguidores y haters al mismo tiempo.

Luciana y Matilda se mostraron con outfits prácticamente idénticos, pero en tallas diferentes. Eligieron chaquetas bomber de cuero negro oversize, combinadas con una remera negra básica por debajo que lograba ser la base neutral perfecta.

La parte inferior la resolvieron con un dos piezas de hoodie al cuerpo junto a un pantalón de jean con cintura elastizada en gris lavado. El calzado, por supuesto, fueron unas botas negras que alargaban la pierna y le daban un toque muy canchero.

En cuanto a los accesorios, Luciana, que nunca deja pasar una oportunidad de lucir una buena cartera, llevó un bolso birkin en cuero negro. Mientras que el detalle que cerró la propuesta y les dio ese aire rebelde y chic fue que ambas llevaron lentes oscuros cat-eye.

Madre e hija, con sus miradas ocultas tras los lentes, parecían dos agentes secretas listas para una misión o dos estrellas de rock esquivando a los paparazzi, según se mire.