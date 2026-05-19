Los vinos del Martín Fierro: qué sirvieron y de qué bodega argentina son

Pasó una nueva ceremonia del Martín Fierro , y sin lugar a dudas, se trata de una de las galas más esperadas de la República Argentina. Si querés conocer a los ganadores de este premio, hacé click aquí . Y si querés ver los mejores looks de la alfombra roja, hacé click aquí .

Una de las perlitas de la noche, que todo el mundo quiere saber, tiene que ver con la comida y los vinos del evento. Para comer, se sirvió una entrada compuesta por un compacto de queso especiado con un cremoso de coliflor tostado y hongos. Estaba acompañado por un chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y una sutil crema de ajo blanco de lima.

El plato principal fue a lo seguro: carne. La elección fue un lomo de novillo envuelto en una camisa de panceta casera. Como guarnición hubo diversas texturas de espárragos y habas, un cremoso de boniato ahumado y un toque final de aceite herbáceo.

El broche de oro fue un cremoso de chocolate acompañado por una confitura de frutillas y frambuesas, todo presentado sobre una base de financier de lima.

Pero la provincia de Mendoza, y más precisamente el Valle de Uco, el departamento de San Carlos, tuvo su momento protagónico: es que de Eugenio Bustos llegaron los vinos que regaron la velada.

Finca La Celia se encuentra ubicada en el pueblo de Eugenio Bustos, en el corazón del Valle de Uco. La finca de 511 hectáreas en su totalidad, forma parte de la primera bodega del Valle de Uco: más de 130 años criando vinos de excelencia.

Andrea Ferreyra. Foto: Gentileza Andrea Ferreyra. Foto: Gentileza

Estos fueron los vinos del Martín Fierro

MDZ charló con Andrea Ferreyra, la jefa de enología de La Celia, y nos confirmó el listado de vinos degustados en este Martín Fierro:

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La Celia Rosé (80%Pinot Noir y 20% Pinot Grigio).

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La Celia Pioneer Chardonnay.

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La Celia Pioneer Malbec.

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La Celia Pioneer Cabernet Sauvignon.

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La Celia Pioneer Cabernet Franc.

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La Celia Elite Pinot Noir.