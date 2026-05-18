Alfombra roja: mirá los looks más destacados de los Premios Martín Fierro 2026
Mirá los looks más impactantes de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro, con las mejores galas y también con algunos deslices.
Este lunes 18 de mayo, en el Hotel Hilton de Buenos Aires, se lleva a cabo la 54° edición de los Premios Martín Fierro, la ceremonia más esperada del año por la industria televisiva argentina que reune a las figuras más importantes de la pantalla chica.
La transmisión oficial está a cargo de Telefe, que desde las 19 horas comenzó a mostrar la tradicional alfombra roja, la cual estuvo conducida por dos duplas de lujo: Iván de Pineda y China Ansa por un lado, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez por el otro. Además de la emisión por televisión, el evento también se puede seguir online a través de los canales digitales de Streams Telefe en YouTube y Twitch.
A continuación, te traemos una selección de los look más destacados de la noche, esos que nos encantaron o, en algunos casos, nos hicieron preguntarnos en qué estaban pensando cuando se vistieron.