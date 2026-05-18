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Premios Martín Fierro

Alfombra roja: mirá los looks más destacados de los Premios Martín Fierro 2026

Mirá los looks más impactantes de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro, con las mejores galas y también con algunos deslices.

Alexia Gutiérrez

Alexia Gutiérrez

Mirá los looks de la alfombra roja.
Mirá los looks de la alfombra roja.

Este lunes 18 de mayo, en el Hotel Hilton de Buenos Aires, se lleva a cabo la 54° edición de los Premios Martín Fierro, la ceremonia más esperada del año por la industria televisiva argentina que reune a las figuras más importantes de la pantalla chica.

La transmisión oficial está a cargo de Telefe, que desde las 19 horas comenzó a mostrar la tradicional alfombra roja, la cual estuvo conducida por dos duplas de lujo: Iván de Pineda y China Ansa por un lado, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez por el otro. Además de la emisión por televisión, el evento también se puede seguir online a través de los canales digitales de Streams Telefe en YouTube y Twitch.

A continuación, te traemos una selección de los look más destacados de la noche, esos que nos encantaron o, en algunos casos, nos hicieron preguntarnos en qué estaban pensando cuando se vistieron.

Mirá los looks de los Premios Martín Fierro 2026:

Moria Casán

Premios Martín Fierro 2026 (3)

Wanda Nara

Premios Martín Fierro 2026 (14)

Julieta Poggio

Premios Martín Fierro 2026 (8)

La Joaqui y Luck Ra

Premios Martín Fierro 2026 (12)

Vicky Xipolitakis

Premios Martín Fierro 2026 (11)

Gimena Accardi

Premios Martín Fierro 2026 (9)

Sofía Gonet

Premios Martín Fierro 2026 (15)

Carmen Barbieri

Premios Martín Fierro 2026 (13)

Lucila "Tora" Villar

Premios Martín Fierro (4)

Pía Shaw

Premios Martín Fierro (1)

Marisa Andino

Premios Martín Fierro (2)

Darío Lopilato y María Irigaray

Premios Martín Fierro (3)

Nora Colosimo

Premios Martín Fierro 2026

Teté Coustarot

Premios Martín Fierro 2026 (1)

Eliana Guercio

Premios Martín Fierro 2026 (2)

Adriana Salgueiro

Premios Martín Fierro 2026 (5)

Cristina Pérez y Luis Petri

Premios Martín Fierro 2026 (7)

Analía Franchín

Premios Martín Fierro 2026 (10)

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