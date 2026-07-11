La receta infalible del budín de limón para disfrutar en casa
Esta receta de budín de limón es perfecta para un antojo dulce sin ser empalagoso, ideal para acompañar el mate.
Este budín viene perfecto para cuando querés algo dulce pero no empalagoso. El único truco en esta receta está en no pasarte de horno, ya que 50 minutos es el punto exacto donde está cocido pero jugoso. Dejalo enfriar antes de glasear, o el azúcar se va a derritir y se perderá la capa blanca perfecta. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (1 budín de 22x10 cm)
- 200 gramos de harina 0000
- 150 gramos de azúcar
- 100 gramos de manteca derretida (o 100 ml de aceite neutro)
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- Ralladura de 2 limones
- Jugo de 1 limón (aproximadamente 30 ml)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
Para el glaseado:
- 100 gramos de azúcar impalpable
- 2-3 cucharadas de jugo de limón
Paso a paso de la receta
- Enmantecá y enhariná un molde de budín de 22x10 cm. Precalentá el horno a 180°C.
- En un bowl grande, batí los huevos con el azúcar hasta que se disuelva bien. Agregá la manteca derretida (o el aceite), la leche, la ralladura de limón y el jugo. Mezclá bien.
- Tamizá la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal sobre la mezcla húmeda. Mezclá con una espátula o batidor apenas unidos: no hace falta que quede perfecto, solo que no queden grumos de harina seca. Unos 10-12 movimientos suaves son suficientes.
- Verté la masa en el molde preparado. Llevá al horno por 50-55 minutos. A los 45 minutos, empezá a pinchar con un palillo o un cuchillo fino: si sale limpio o con migas húmedas, está listo. Si sale con masa cruda, dale 5 minutos más.
- Sacá del horno y dejá reposar 10 minutos en el molde. Desmoldá sobre una rejilla y dejá enfriar completamente antes de glasear.
- Mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una pasta espesa pero fluida. Si queda muy espesa, una gota más de jugo; si muy líquida, un poco más de azúcar. Verté sobre el budín frío dejando que chorree por los costados. Dejá secar 20 minutos antes de cortar.
- Cortá en rodajas de 2 cm. Se conserva bien tapado por 3-4 días, pero rara vez dura tanto.