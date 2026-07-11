La receta infalible del budín de limón para disfrutar en casa

Este budín viene perfecto para cuando querés algo dulce pero no empalagoso. El único truco en esta receta está en no pasarte de horno, ya que 50 minutos es el punto exacto donde está cocido pero jugoso. Dejalo enfriar antes de glasear, o el azúcar se va a derritir y se perderá la capa blanca perfecta. ¡Manos a la obra!