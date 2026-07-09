Cómo hacer pastelitos criollos para este 9 de julio: receta paso a paso

Los pastelitos criollos son casi que obligatorios para cualquier festejo patrio. Hechos con una masa hojaldrada fina y rellenos de dulce de batata o membrillo, se fríen en abundante grasa hasta que inflan y quedan dorados y crujientes. En esta receta es importante tener en cuenta que las puntas deben sellarse bien para que el dulce no se escape en la fritura, pero que las tiras laterales deben quedar abiertas para que el aire entre y haga inflar la masa. ¡Manos a la obra!