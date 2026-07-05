Receta de budín de chocolate: fácil y delicioso para tu mediatarde
Una receta paso a paso para hacer un budín de chocolate increíblemente húmedo y sabroso para acompañar tu café o té de la tarde.
Para estos días tan fríos, un rico budín de chocolate es una opción exquisita para la mediatarde. En esta receta es importante usar cacao amargo en polvo en lugar de chocolate derretido, ya que hidrata la masa sin añadir grasa extra y da un color negro profundo. Además, el uso de aceite en lugar de manteca mantiene la humedad por días, y el café caliente potencia el sabor del cacao sin que sepa a café. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 x 10 cm)
- 2 tazas de harina 0000
- 1 taza de cacao en polvo amargo
- 1 y 1/2 tazas de azúcar
- 1/2 taza de aceite neutro
- 1 taza de café caliente (o agua hirviendo)
- 1 taza de leche
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de sal
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Enmantecá y enhariná el molde.
- En un bowl grande, tamizá la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agregá el azúcar y mezclá bien.
- Hacé un hueco en el centro. Verté el aceite, los huevos batidos, la leche, la vainilla y el café caliente. Mezclá con batidor manual o espátula hasta integrar. La mezcla será líquida y brillante: es correcto.
- Verté en el molde. Horneá 35-40 minutos hasta que al insertar un palillo en el centro salga con migas húmedas pero no crudo. La superficie va a agrietarse levemente.
- Dejá reposar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Dejá enfriar sobre una rejilla. La torta se corta mejor al día siguiente pero es irresistible tibia.
- Espolvoreá azúcar impalpable y serví. ¡Y listo!