Receta de budín de chocolate: fácil y delicioso para tu mediatarde

Para estos días tan fríos, un rico budín de chocolate es una opción exquisita para la mediatarde. En esta receta es importante usar cacao amargo en polvo en lugar de chocolate derretido, ya que hidrata la masa sin añadir grasa extra y da un color negro profundo. Además, el uso de aceite en lugar de manteca mantiene la humedad por días, y el café caliente potencia el sabor del cacao sin que sepa a café. ¡Manos a la obra!