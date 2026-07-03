Pizza de mortadela con pistachos y burrata: una de las recetas de cocina más únicas en sabor
Explora una receta de cocina única: la pizza de mortadela con pistachos y burrata ofrece un sabor que te sorprenderá.
La pizza de mortadela, pistachos y burrata es una de las recetas más sofisticadas de la cocina italiana contemporánea. La combinación de una base crocante, mozzarella fundida, mortadela de calidad, burrata cremosa y pistachos tostados crea una pizza llena de contrastes que sorprende desde el primer bocado. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina gourmet, esta pizza se convirtió en una de las grandes protagonistas de las pizzerías artesanales. Siguiendo el paso a paso logrará una masa liviana, una cobertura equilibrada y una terminación digna de un restaurante italiano.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
2 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Intermedia
Tipo de cocina
Italiana
Ingredientes
- 500 gr de harina 000
- 325 ml de agua tibia
- 5 gr de levadura seca
- 10 gr de sal
- 15 ml de aceite de oliva extra virgen
- 250 gr de mozzarella rallada
- 150 gr de mortadela en fetas finas
- 1 burrata (aprox. 200 gr)
- 60 gr de pistachos pelados y picados
- 40 gr de queso parmesano rallado
- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- Pimienta negra recién molida
- Hojas de albahaca fresca
- Ralladura fina de limón (opcional)
Pasos
- Mezclá la harina, la levadura y el agua. Incorporá la sal y el aceite de oliva y amasá durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Colocá la masa en un recipiente aceitado, cubrila y dejala levar entre 1 hora y media y 2 horas, hasta que duplique su volumen.
- Precalentá el horno a la máxima temperatura posible (250 °C o más, si tu horno lo permite).
- Estirá la masa sobre una pizzera o piedra para pizza y distribuí la mozzarella junto con el queso parmesano.
- Horneá durante 12 a 15 minutos, hasta que la masa esté bien dorada y el queso completamente fundido.
- Retirá la pizza del horno y acomodá las fetas de mortadela cubriendo gran parte de la superficie.
- Colocá la burrata en el centro o distribuida en trozos grandes sobre la pizza.
- Espolvoreá los pistachos picados, agregá pimienta negra recién molida, un hilo de aceite de oliva extra virgen y, si lo deseás, un poco de ralladura de limón para aportar frescura.
- Terminá con hojas de albahaca fresca y serví inmediatamente.