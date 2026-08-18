Se ve en 3 horas: la miniserie de Netflix con audios inéditos que la crítica está recomendando

La nueva entrega de "Conversaciones con asesinos" de Netflix, centrada en Charles Manson, se destaca por su material inédito y el enfoque en las víctimas, ofreciendo una mirada profunda a los años 60.

Conversaciones con asesinos es una de las franquicias de true crime más exitosas de Netflix, famosa por exponer entrevistas reales, archivos de audio y grabaciones inéditas obtenidas directamente desde la cárcel. En esta nueva entrega, la serie centra su mirada en uno de los personajes más siniestros de la historia moderna: Charles Manson.

La producción destaca por un valioso material inédito que reúne más de 100 horas de registros de audio, llamadas telefónicas y archivos carcelarios. A través de este material se reconstruye el ascenso de la "Familia Manson", la ejecución de los brutales asesinatos de 1969 y el mediático juicio de 1971, analizando a fondo los complejos métodos de manipulación psicológica que el líder ejercía sobre sus adeptos.

A diferencia de otros relatos, la propuesta no solo se enfoca en el criminal, sino que les da voz a las víctimas y expone el trauma que sufrieron las familias afectadas. Asimismo, retrata el quiebre cultural de la época donde el ideal de "paz y amor" de los años 60 en Estados Unidos dio paso a una era de paranoia colectiva.

La crítica especializada ha calificado la miniserie como escalofriante, rigurosa y altamente recomendable, destacando que aporta un gran valor documental a un caso hiperpopular gracias al desmantelamiento de los mitos que rodeaban a la figura de Manson.

Con solo 3 episodios de 60 minutos, la temporada completa se puede disfrutar en apenas tres horas, posicionándose como una de las opciones ideales del catálogo para ver de un solo tirón durante el fin de semana.