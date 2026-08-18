Moria en Netflix: quién fue Batato Barea, el artista que aparece en la serie

Batato Barea fue una figura clave del under porteño de los 80. Ahora, su historia vuelve a escena con un homenaje en la serie Moria de Netflix.

La llegada de Moria a Netflix volvió a poner en escena a varias figuras que fueron importantes en la vida de Moria Casán. Entre ellas aparece Batato Barea, uno de los artistas más singulares del under porteño de los años 80. La serie recrea el encuentro que ambos tuvieron en televisión y recupera parte de una historia que marcó la cultura argentina.

Quién era Batato Barea Salvador Walter Barea, conocido como Batato Barea, nació en Junín en 1961. Fue performer, actor y clown, y se convirtió en una figura central de la escena alternativa de Buenos Aires. Él mismo se definía como un “clown travesti literario”, una expresión que resumía la mezcla de poesía, humor, transformismo y actuación que caracterizaba su propuesta.

Durante su carrera pasó por espacios emblemáticos como el Centro Parakultural, Cemento y el Centro Cultural Ricardo Rojas. Allí desarrolló sus conocidos “numeritos”, pequeñas intervenciones que combinaban textos literarios, humor, improvisación y performance. También trabajó junto a Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, con quienes formó uno de los tríos más recordados del teatro under.

El trabajo de Barea también se vinculó con la poesía. En sus espectáculos utilizaba textos de autores como Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni y Néstor Perlongher. Su manera de llevar esos materiales al escenario rompía con las formas tradicionales y mezclaba lo poético con lo absurdo. Por eso es considerado una figura fundamental para entender el desarrollo de la performance en la Argentina.

La serie de Moria en Netflix homenajea al recordado "clown travesti literario" Batato Barea aparece en la serie de Moria en Netflix Con el tiempo, Batato logró llevar su propuesta desde los espacios alternativos hasta la televisión. Participó en programas de Antonio Gasalla y también fue invitado a A la cama con Moria, el ciclo que Moria Casán conducía en Canal 9. Ese encuentro ocurrió en 1991 y quedó como uno de los momentos más recordados de su relación.