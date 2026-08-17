De qué tratan los cuentos de terror de Mariana Enriquez que dan vida a la serie de Netflix

Mis muertos tristes en Netflix: de qué tratan los cuatro cuentos de terror de Mariana Enriquez para esta serie.

Cuatro cuentos de Mariana Enriquez construyen la trama de la serie "Mis muertos tristes". La producción combina estos relatos para plasmar historias de duelo, violencia y fenómenos sobrenaturales. Será estrenada el 24 de septiembre y está dirigida por Pablo Larraín.

De qué tratan los cuentos adaptados en la miniserie El cuento Mis muertos tristes sigue a una mujer capaz de ver difuntos en su barrio. Un crimen trágico contra tres jóvenes desencadena la llegada masiva de ánimas a la zona. La historia explora la culpa social, la pérdida y el dolor familiar frente a estas presencias.

El relato Cuando hablábamos con los muertos muestra a un grupo de adolescentes jugando al juego de la copa. Las jóvenes buscan contactar con personas desaparecidas durante la última dictadura militar para pedir respuestas. La trama expone los traumas del pasado histórico a través del espiritismo juvenil en el país.

La historia Julie aborda la vida de una muchacha con fascinación por los cementerios y las presencias del más allá. La llegada de un familiar desencadena una serie de eventos turbios en la vivienda. El texto combina el deseo con la muerte en un entorno cargado de tensión.