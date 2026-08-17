El telescopio espacial James Webb detectó agua donde los científicos no esperaban encontrarla

El telescopio espacial James Webb volvió a poner a prueba lo que los científicos creían saber sobre uno de los ambientes más extremos de nuestra galaxia. Un equipo internacional de astrónomos detectó moléculas de agua y polvo rico en oxígeno alrededor de IRS 3, una estrella envejecida que se encuentra muy cerca de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo ubicado en el corazón de la Vía Láctea.

La distancia es uno de los puntos que vuelve especialmente llamativo al hallazgo. IRS 3 está situada a unos 0,17 pársecs, equivalentes a aproximadamente 0,55 años luz, de Sagitario A*. En términos astronómicos se trata prácticamente del vecindario inmediato de un agujero negro con una masa cercana a cuatro millones de veces la del Sol.

Hasta ahora existían dudas sobre si moléculas relativamente complejas y partículas de polvo podían mantenerse en un entorno sometido a una radiación tan intensa. Sin embargo, al analizar la estrella con el instrumento MIRI del James Webb, los investigadores encontraron señales claras de agua entre longitudes de onda de 6 y 6,25 micrómetros, además de silicatos asociados con una química rica en oxígeno.

Gracias al telescopio espacial James Webb, los científicos detectaron agua y polvo rico en oxígeno en uno de los ambientes más extremos de la Vía Láctea. Una estrella que está llegando al final de su vida IRS 3 pertenece a la llamada rama asintótica gigante (AGB), una etapa avanzada de la evolución estelar en la que las estrellas expulsan enormes cantidades de gas y polvo al espacio. Las estimaciones indican que posee alrededor de seis veces la masa del Sol y unos 72 millones de años de antigüedad.

Ese material expulsado formó una enorme envoltura alrededor de IRS 3 que se extiende unos 10.000 unidades astronómicas. Las observaciones muestran además una distribución en distintas capas o estructuras similares a caparazones, producidas a medida que la estrella fue perdiendo material.