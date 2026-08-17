A 3.500 metros de altura, este pueblo de Chile se esconde entre volcanes y montañas

A medida que el camino deja atrás Arica y comienza a trepar hacia los Andes, el desierto cambia y aparecen quebradas, terrazas de cultivo y enormes montañas. A unos 3.500 metros sobre el nivel del mar se encuentra Putre, un pueblo andino que funciona como una de las principales puertas de entrada al altiplano chileno.

Las calles mantienen construcciones bajas de adobe y piedra que contrastan con la inmensidad de las montañas. Entre sus edificios históricos se encuentra la iglesia del pueblo, levantada originalmente durante el siglo XVII, mientras la cultura aymara continúa presente en las artesanías, las comidas y las tradiciones de la región.

A solo 14 kilómetros aparecen las Termas de Jurasi, uno de los grandes atractivos próximos a Putre. Sus aguas de origen volcánico forman pozones en plena precordillera, rodeados por bofedales y montañas. El complejo se encuentra cerca de los 4.000 metros de altura y combina piscinas al aire libre con sectores de barro termal.

La cercanía permite regresar al pueblo después del baño y utilizarlo como base para recorrer la región. Se recomienda precisamente pasar la primera noche en Putre para aclimatarse antes de continuar hacia el Parque Nacional Lauca y el lago Chungará, donde la altura supera los 4.000 metros .

Desde el pueblo se puede llegar a las Termas de Jurasi y continuar hacia el Parque Nacional Lauca y el lago Chungará.

El Parque Nacional Lauca se encuentra dentro de la misma comuna y protege más de 137.000 hectáreas de precordillera y altiplano. Allí aparecen bofedales, bosques de queñoas y una fauna que incluye vicuñas, vizcachas, flamencos, suris y guanacos.

Una de las postales más conocidas es el lago Chungará, ubicado a unos 4.500 metros de altura. Sus aguas aparecen enmarcadas por los volcanes Parinacota y Pomerape, mientras los humedales cercanos concentran numerosas aves andinas. También pueden recorrerse las lagunas Cotacotani y pequeños senderos habilitados dentro del parque.

Desde Arica hasta Putre hay unos 145 kilómetros y el viaje por la Ruta 11-CH demanda alrededor de tres horas. La altura obliga a tomarse el recorrido con calma: se recomienda beber bastante agua, comer liviano, evitar esfuerzos intensos y llevar abrigo incluso cuando el día comienza con sol.

Entre casas de adobe, termas y volcanes que superan ampliamente los 6.000 metros, Putre ofrece una forma diferente de conocer Chile. Este pueblo no es solamente una parada antes de llegar al altiplano: es el lugar desde donde comienza un paisaje de lagos elevados, vicuñas y montañas que parece extenderse hasta el horizonte.