En plena Puna argentina se esconde un pueblo rodeado por un paisaje que parece de otro planeta

En el corazón de la Puna catamarqueña, donde las distancias parecen interminables y el paisaje está dominado por montañas, volcanes y desierto, aparece El Peñón. Este pueblo pequeño y aislado se convirtió en una de las mejores bases para explorar algunos de los escenarios más extraños del norte argentino.

Su gran atractivo está a pocos kilómetros: el Campo de Piedra Pómez, una enorme extensión de roca blanca formada por antiguas erupciones volcánicas. El viento fue moldeando el terreno durante miles de años hasta crear crestas, corredores y figuras que parecen olas petrificadas. Según la hora del día, los tonos blancos comienzan a mezclarse con rosas y ocres.

El paisaje se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y recorrerlo da la sensación de caminar sobre otro planeta. No hay árboles ni construcciones alrededor: solamente formaciones de piedra, arena y un horizonte enorme marcado por los Andes .

Para llegar desde este pueblo es necesario hacerlo en vehículos 4x4 y los organismos turísticos recomiendan contratar guías locales o excursiones organizadas. Los caminos atraviesan sectores de altura sin servicios y pueden resultar difíciles de interpretar para quienes no conocen la región.

El Peñón conserva una escala muy pequeña y una vida cotidiana completamente diferente a la de los grandes destinos turísticos. La oferta de alojamiento es reducida, aunque actualmente existen hosterías, cabañas y hospedajes registrados en la localidad. Por esa razón, conviene reservar antes de emprender el viaje.

Todo alrededor recuerda que se está en una de las regiones más extremas de la Argentina. La Puna catamarqueña combina lagunas altoandinas, salares y un relieve dominado por antiguos procesos volcánicos, incluido el enorme sistema del volcán Galán. También es hábitat de flamencos y otras especies adaptadas a condiciones de frío, sequedad y gran amplitud térmica.

Llegar hasta El Peñón tampoco es un viaje corto. La localidad se encuentra a unos 550 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, por lo que suele incluirse dentro de recorridos de varios días por la Puna. El camino y la altura forman parte de la experiencia tanto como el destino final.

Más que un lugar de paso, este pueblo permite quedarse en medio de un paisaje difícil de comparar con otro punto del país. El silencio, los volcanes y el Campo de Piedra Pómez convierten a El Peñón en una puerta de entrada a una Argentina de altura donde, por momentos, parece que la Tierra hubiera cambiado de planeta.