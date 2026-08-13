Termas frente a la nieve: este pueblo de la Patagonia es ideal para el invierno

Puyuhuapi es un pueblo de la Patagonia chilena donde las casas de madera, los bosques y las aguas termales aparecen frente a un fiordo rodeado por montañas.

Puyuhuapi es un pueblo de la Patagonia chilena donde las aguas termales se encuentran frente a bosques y montañas.

En plena Carretera Austral, rodeado por bosques y montañas que durante el invierno pueden cubrirse de nieve, aparece un pueblo que muestra una de las caras más tranquilas de la Patagonia chilena. Puyuhuapi se encuentra en la Región de Aysén, junto al fiordo del mismo nombre, y combina termas, naturaleza y una marcada herencia alemana.

La localidad fue fundada en 1935 por colonos alemanes y todavía conserva parte de esa historia en sus casas de madera y en su arquitectura. Sus calles son tranquilas, la costanera mira directamente hacia el fiordo y la vegetación prácticamente envuelve al caserío. Esa combinación le da una apariencia muy diferente a la de otros destinos turísticos de Chile.

Termas frente a las montañas nevadas Uno de los grandes motivos para conocer este pueblo durante los meses fríos son sus aguas termales. Chile Travel destaca las Termas de Puyuhuapi por la posibilidad de bañarse frente al fiordo mientras se observa la cordillera nevada, una postal especialmente atractiva cuando bajan las temperaturas.

En la zona existen distintas propuestas termales. Las Termas del Ventisquero se encuentran sobre la Carretera Austral, a unos seis kilómetros al sur de Puyuhuapi, y el registro turístico regional señala que funcionan durante todo el año. También está Puyuhuapi Lodge & Spa, ubicado junto al fiordo y registrado actualmente como centro termal por Sernatur.

Durante el invierno, las termas permiten disfrutar del paisaje nevado que rodea a este pueblo de la Carretera Austral. Aysen Patagonia El contraste es justamente lo que vuelve especial la experiencia: afuera aparecen el frío, la humedad, el bosque y las cumbres, mientras el baño se realiza en aguas calientes. No hace falta esquiar ni internarse durante horas en la montaña para encontrar una postal invernal completamente patagónica.