Mariana Enriquez: la mujer destacada dentro del terror cotidiano

Por su trayectoria que combina el periodismo, la literatura y la docencia, Mariana Enriquez se consolidó como una figura destacada dentro del género.

Mariana Lorena Enriquez Ledesma, nació en Buenos Aires, Argentina, el 6 de diciembre de 1973, poco antes del inicio del último golpe de estado. Desde joven, la escritora se convirtió en una referente del terror argentino, con libros que mezclan lo cotidiano con lo fantástico. Atraviesan temas como el pasado, los fantasmas y lo paranormal, pero además toca problemáticas aún más profundas, la violencia, la pobreza, las drogas y la muerte. Una combinación que fascinó a sus lectores y logró convertirla en una de las autoras más destacadas dentro de la “nueva narrativa argentina”.

Su primera novela llamada “Bajar es lo peor”, la publicó con apenas 21 años y más tarde, en el año 2016, fue recuperada en el catálogo de la editorial Anagrama. Mariana logró ganar múltiples premios gracias a sus textos. El libro de cuentos “Lo que perdimos en el fuego” ganó el premio Ciutat de Barcelona en el 2017, lo que consolidó a la mujer en el exterior. “Nuestra parte de noche” publicada en el 2019, ganó el premio Herralde de Novela, entre muchos otros, y fue traducida a diferentes idiomas.

Mirá el video de Mariana Enriquez La trayectoria de Mariana Enriquez como periodista Si bien Mariana Enriquez es reconocida por su literatura, su trayectoria es mayor. Se graduó como licenciada en Comunicación Social, en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó en programas de radio, colaboró en algunas revistas, dio talleres y fue jurado en concursos de escritura. Como periodista se desempeñó como subeditora del suplemento Radar, del diario Página/12.