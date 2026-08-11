UNCuyo: una facultad abre sus inscripciones para el ingreso en 2027

Del lunes 24 de agosto al viernes 25 de setiembre estará abierto un nuevo período de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de las carreras de pregrado y grado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ).

Estudiar en esta Facultad permite formarse a nivel universitario con un perfil docente, terapéutico y también social, en el ámbito de la educación común o especial. A su vez implica capacitarse para la investigación e insertarse como profesional con los recursos necesarios para enfrentar los problemas del quehacer educativo.

Las carreras que se ofrecen para 2027 son los Profesorados Universitarios de Educación Inicial , de Primaria, de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Visual, de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual con orientación en Discapacidad Motora, y de Educación para Personas Sordas.

También, la Licenciatura en Terapia del Lenguaje, y las Tecnicaturas en Educación Social e Interpretación de Lengua de Señas (aspirantes oyentes). En este enlace hay más información sobre el perfil del egresado y el plan de estudios de cada propuesta.

La primera parte de la inscripción se realiza virtualmente a través del Sistema SIU-GUARANÍ . Aquí habrá que completar un formulario con datos personales y subir un PDF con el DNI; un PDF con la partida de nacimiento; y el certificado analítico del secundario o Constancia de Certificado Analítico en trámite o Constancia de alumno Regular del último año.

Luego, se deberá acercar a la Dirección de Alumnos de sede Campus de la Facultad la siguiente documentación para completar la inscripción:

Fotocopia de los dos lados del Documento Nacional de Identidad (traer original para corroborar);

Fotocopia de la partida de Nacimiento (legible);

Fotocopia o certificado de diploma o certificado que acredite el egreso del Nivel secundario de enseñanza al 30 de abril de 2026. Quienes hayan cursado o estén cursando el último año de este nivel y no posean al momento de su inscripción el certificado definitivo, o adeuden asignaturas, deberán presentar un certificado provisorio o de alumno regular del establecimiento educativo del que provienen, avalando su situación. El plazo último para la presentación del certificado analítico definitivo de finalización de estudios de Nivel Secundario es el quinto día hábil del mes de mayo de 2028 para los ingresantes de 2027.

Impresión del formulario de pre-inscripción

Una fotografía de tipo carnet, de 4x4 cm;

Los ingresantes al ciclo lectivo 2027 deberán presentar el certificado de salud psicofísica durante el transcurso del primer ciclo lectivo, con fecha límite el lunes 31 de marzo de 2028, o gestionar turno en los efectores que ofrece la UNCUYO como la Dirección de Salud Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Bienestar del Rectorado. Más información aquí.

Para conocer la documentación para la inscripción y qué es lo que hay que rendir y aprobar antes del ingreso efectivo, desde la UNCuyo recomendaron consultar este link.