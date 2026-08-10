La UNCuyo ofrece talleres de lectura, ajedrez, inglés y coaching: cómo inscribirse

El espacio de educación no formal de la UNCuyo incorporó nuevos talleres para mantener la mente activa. Las novedades incluyen lectura y escritura, ajedrez y country line dance. Además, continúan y se puede inscribir a los talleres de informática, inglés para viajeros, coaching ontológico y telefonía celular.

Ya están abiertas las inscripciones para sumarse a estos talleres y comenzar en la segunda mitad del 2026, para que quienes lo deseen puedan disfrutar de estas actividades sin tener que esperar hasta marzo del próximo año.

Además, desde agosto se suman tres nuevas propuestas para ampliar las opciones de formación. Las novedades son lectura y escritura sin requisitos, ajedrez y Country Line Dance. Las inscripciones no tienen fecha de cierre y están destinadas a público en general.

Para anotarse, se puede enviar un correo a: [email protected] , llamar al 4297104 o dirigirse personalmente a las ATL, ubicadas en Paso de los Andes 640, Ciudad (casi Arístides).

Un taller para descubrir distintos géneros literarios —cuento, autobiografía, poesía y crónica— a partir de la amistad e intercambio entre Julio Cortázar y Cristina Peri Rossi. El recorrido propone acercarse a la obra de la ganadora del Premio Cervantes 2021, Cristina Peri Rossi, e incentivar la producción de textos propios en un espacio de lectura, escritura y creación. Se realizará los lunes de 17 a 18.50, a cargo de Romina Andrea Barboza.

Ajedrez

El ajedrez es una excelente herramienta para estimular la memoria, mejorar la concentración y mantener la mente activa. Este taller está destinado tanto a quienes deseen iniciarse desde cero como a quienes quieran perfeccionar su juego. Quienes tengan tablero pueden traerlo, aunque no es un requisito para participar.

Se dictará los jueves de 15 a 16.50, a cargo de Daniel Mikiej.

Country Line Dance

Una propuesta innovadora que combina baile, ejercicio físico y aprendizaje del idioma inglés. A través de las coreografías del Country Line Dance se incorporarán canciones, expresiones idiomáticas e historia de este estilo, estimulando la coordinación, la memoria y el movimiento de una forma divertida. Además, se compartirán videos para seguir practicando.

La cita es los miércoles de 9 a 10:50, a cargo de Nazarena Sola.

Las propuestas que continúan

Telefonía celular

Clases prácticas para aprender a manejar el celular con mayor autonomía. Se trabajará sobre configuración de Wi-Fi, limpieza de memoria, uso de WhatsApp, correo electrónico, Google Maps, MendoTran, homebanking, redes sociales, Mi Argentina e Inteligencia Artificial. Todo explicado paso a paso y al ritmo de cada participante. A cargo de Agustina Curadelli.

Los horarios serán los lunes de 9 a 10:50; martes de 15 a 16:50 (iPhone y Android); jueves de 11 a 12:50 y viernes de 15 a 16:50.

Informática

Un espacio para incorporar herramientas digitales desde cero. Aprenderemos a organizar archivos, utilizar WhatsApp Web y el correo electrónico, pasar fotos del celular a la computadora, realizar compras online de forma segura, planificar viajes y dar los primeros pasos en inteligencia artificial. Ideal para resolver dudas y ganar confianza en el uso de la tecnología.

A cargo de Agustina Curadelli, se ofrece en diferentes horarios:lunes de 11 a 12.50; miércoles de 15 a 16.50 y jueves de 9 a 10.50.

Inglés para viajeros

Un taller pensado para quienes desean viajar con mayor seguridad y autonomía. Practicaremos situaciones cotidianas como el aeropuerto, el hotel, restaurantes, compras, orientación en la ciudad y resolución de imprevistos. Además, se incorporará el vocabulario esencial, estructuras básicas de gramática y expresiones útiles para desenvolverse con confianza.

Se dictará los martes de 11 a 12:50 y miércoles de 17 a 18.50 y estará a cargo de Dumit Alejandra.

Coaching Ontológico – "Tu ser es sagrado y es soberano"

Una propuesta de autoconocimiento para reflexionar sobre el éxito, el fracaso, la autoexigencia y la búsqueda de perfección. A través de "Los Cinco Acuerdos" se abordarán herramientas de inteligencia emocional, pensamiento crítico, resiliencia, Programación Neurolingüística (PNL), gestión del cambio y equilibrio energético, con el objetivo de diseñar un proyecto personal o grupal para el año.

Será los jueves de 16 a 17:50 y estará a cargo de la Coach Miriam Chamorro.

Promociones para los inscriptos

El espacio ofrece promociones especiales para que todos puedan sumarse:

Alumnos/as regulares: Si ya estás cursando talleres con nosotros, NO abonan inscripción.

Nuevos alumnos (50% OFF en matrícula): Si te sumás a partir de julio, abonás solo el 50% de la cuota de inscripción: $22.500.

Si te inscribís con una amiga, amigo o familiar a un taller: Obtienen un 10% de descuento en la primera cuota del mes. (No acumulable con beneficios de Comunidad UNCUYO ni por cursar más de un taller).

Además, se mantienen los beneficios de descuentos especiales del 10% off en el valor de la cuota para:

Alumnos/as que cursen dos talleres o más.

Comunidad UNCUYO.

Los descuentos se aplican únicamente en la cuota mensual y solo en pagos realizados en término (del 1 al 10 de cada mes). Los descuentos no son acumulables. Los pagos realizados fuera de término (a partir del día 10 de cada mes) tendrán un recargo y, en el caso de poseer un beneficio, se perderá el descuento aplicado.