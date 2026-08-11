Tierno video: filmaron a un yaguareté jugando con su cachorro en Misiones y hubo sorpresa en Iguazú

Cámaras trampa registraron a la hembra junto a un cachorro en Misiones. El hallazgo se produjo durante el monitoreo de grandes felinos que lleva 23 años.

Una escena poco frecuente volvió a poner al yaguareté en el centro de la atención en Misiones. Durante un relevamiento de cámaras trampa dentro del Parque Nacional Iguazú, investigadores registraron a Apepú, una hembra identificada por primera vez en 2016, mientras jugaba e interactuaba con un cachorro nacido en libertad.

Las imágenes nocturnas muestran a la cría realizando embestidas sobre las patas de su madre y permaneciendo junto a ella frente a la cámara. Desde Parques Nacionales de Argentina señalaron que el cachorro “formaría parte de su segunda camada”. El comportamiento resulta especialmente llamativo porque estos animales suelen atravesar rápidamente los senderos o detenerse apenas a olfatear los dispositivos.

El inusual video de Apepú y su cachorro X/@RedYaguarete El registro surgió en el marco del monitoreo bianual de grandes felinos que realizan la Administración de Parques Nacionales y el Proyecto Yaguareté. Agustín Paviolo, investigador del Conicet y coordinador del proyecto, explicó a La Nación que los relevamientos en el Parque Nacional Iguazú y reservas vecinas de Argentina y Brasil acumulan 23 años ininterrumpidos de seguimiento poblacional.

Una hembra seguida desde 2016 Apepú fue detectada por primera vez en 2016, cuando tenía al menos dos años. A partir de esos registros, los investigadores estiman que actualmente ronda los 12 años. Facundo Quintela, coordinador de Territorio Yaguareté, destacó también la singularidad de que la hembra y su cachorro permanecieran varios minutos frente al dispositivo desarrollando conductas de juego.

El desafío de conservar al yaguareté en Misiones El nuevo nacimiento se produce en un contexto en el que la especie continúa catalogada en peligro crítico de extinción en la Argentina. Los esfuerzos de conservación permitieron pasar de unos 40 individuos en 2003 a un promedio estable de 90 ejemplares durante la última década, aunque persisten amenazas como la pérdida de hábitat y la caza furtiva.