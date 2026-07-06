Asombroso video: avistaron de cerca a un yaguareté en una zona protegida de Corrientes

La hembra yaguareté fue captada por el ambientalista Luis Martínez mientras avanzaba por un sendero del área protegida en Corrientes.

Un creador de contenido especialista en preservación del medio ambiente, compartió en sus redes sociales un video del momento en el que avistó de cerca a una hembra yaguareté en el Parque Nacional Iberá, en la provincia de Corrientes. Su registro dejó en evidencia el avance del proyecto de reintroducción de la especie en la provincia.

El video fue captado por cámaras del ambientalista Luis Martínez, quien luego compartió el registro en sus redes sociales. Además, contó que el ejemplar fue identificado como “Sa’yju”, una hembra que era considerada como esquiva y que solo se podía ver ante cámaras trampa.

La yaguareté había sido registrada por primera vez en agosto de 2024, mientras exploraba nuevas áreas dentro del sector protegido. Ese hallazgo ocurrió en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en Corrientes.

Mirá el video de la yaguareté en Corrientes "Sa’yju es hija de Porá y es hermana de Ombú! Es nieeta de Marihua, que es hermana de Juruna. Porá su mamá junto a su hermano Karai fueron los primeros en salir de los enormes corrales del Centro de Reintroducción de Yaguareté en el gran Parque Iberá quiénes nacieron a mediados de septiembre del 2020 son hijos de Mariua. Por lo que ellos ya son descendientes de ejemplares que viven en libertad en el gran parque Iberá", explicó Martínez en la descripción del video.

El yaguareté, cuyo nombre científico es Panthera onca, fue declarado Monumento Natural Nacional en 2001. Esa figura representa la máxima categoría de protección legal que otorga el Estado argentino. La especie se encuentra categorizada como amenazada. En Corrientes se había extinguido a mediados del siglo XX, como consecuencia de la caza, la modificación del ambiente y la pérdida de sus presas naturales.