Presenta:

Sociedad

|

Potrerillos

Lago congelado, aves y un paisaje increíble: así está Potrerillos con la ola polar

El dique Potrerillos y las villas de montaña quedaron con paisajes únicos con la ola polar. El lago se congeló en algunos sectores.

Milagros Lostes

Un ave sobre el agua congelada del dique Potrerillos.&nbsp;

Un ave sobre el agua congelada del dique Potrerillos. 

Milagros Lostes - MDZ

La ola polar que afecta a Mendoza generó distintas situaciones y la cordillera de los Andes se pintó de colores diversos. El dique Potrerillos, por ejemplo, se congeló en algunos sectores, mostrando un paisaje único.

Trozos enormes de hielo sobre el espejo de agua, aves que circulaban y la montaña de fondo. Incluso la luna generó un espectáculo único al "dejarse ver" en pleno día.

Mirá las imágenes

La luna asomándose por la montaña

La luna asomándose por la montaña

Reflejo de la montaña en el Dique Potrerillos

Reflejo de la montaña en el Dique Potrerillos

Patos volando sobre el Dique Potrerillos

Patos volando sobre el Dique Potrerillos

Aves sobre volando por Potrerillos. Detrás se nota el lago congelado.

Aves sobre volando por Potrerillos. Detrás se nota el lago congelado.

Un pájaro sediento tomando agua del Dique Potrerillos congelado

Un pájaro sediento tomando agua del Dique Potrerillos congelado

Parte del lago congelado y detrás se extiende la cordillera de Los Andes

Parte del lago congelado y detrás se extiende la cordillera de Los Andes

Archivado en

Notas Relacionadas