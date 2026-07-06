Temporada de esquí: expectativas por la nieve y precios de los principales centros

La temporada de esquí comenzó con expectativas favorables en la zona cordillerana de la Patagonia. Si bien la cantidad y la calidad de nieve todavía son limitadas, los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones en los próximos días, lo que genera optimismo en el sector.

En los distintos destinos para esquiadores sostienen que la situación podría mejorar para quienes planean disfrutar de la montaña durante el invierno. Mientras tanto, existe la posibilidad de la fabricación de nieve artificial, la cual fue posible gracias a las bajas temperaturas registradas en los últimos días.

El valor del pase en el centro de esquí de La Hoya es de $100.000. La expectativa es que sea un invierno mejor que el anterior y, aunque todavía falta nieve en el cerro, en los próximos días habrá nevadas que podrían servir para paliar la falta.

Vale aclarar que La Hoya cuenta con 30 pistas que están a solo 12 kilómetros de Esquel y se caracteriza por tener una de las mejores nieves de la Patagonia. Además del esquí, la zona ofrece otros atractivos como el Parque Nacional Los Alerces, el Glaciar Torrecillas y el Lago Kruger, como así también el recorrido de La Trochita, histórico tren austral.

El histórico Cerro Catedral, ubicado a casi 20 kilómetros de San Carlos de Bariloche, es uno de los principales centros de esquí del país, muy buscado también por los extranjeros. El acceso diario a la zona para peatones es de $90.000 y para esquiadores asciende hasta $160.000. En cuanto al estacionamiento, en el Sur es de $70.000 y en el Valle es de $35.000.

En cuanto a la nieve, la apertura de la temporada se da con una baja cantidad y calidad de nieve, pero con pronóstico de nuevas precipitaciones para los próximos días. Mientras tanto, en este centro rionegrino se ha preparado la fabricación de nieve artificial para mejorar las pistas aprovechando las bajas temperaturas de los últimos días.

Cómo es la oferta en Chapelco

En el caso del Cerro Chapelco, otro de los puntos más concurridos de la Patagonia argentina, los precios varían en relación a los mencionados previamente. Ubicado a 19 kilómetros del centro de San Martín de los Andes, el mismo cobra un estacionamiento general de $35.000 y uno preferencial de $50.000.

El Cerro Chapelco, uno de los más elegidos en Argentina.

El acceso a peatones en el Cerro Chapelco es de $30.000, mientras que para esquiadores asciende hasta los $160.000. En el caso de que sea un pase para esquiador mayor de 70 años, el precio del pase es de $120.000.