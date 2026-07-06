El Gobierno de Mendoza prepara una mega peña por el Día de la Independencia: dónde y a qué hora
El Día de la Independencia tendrá una gran celebración en Godoy Cruz, con música, danza, comida típica y entrada gratuita.
El Gobierno de Mendoza prepara una gran peña por el Día de la Independencia. La celebración será el jueves 9 de julio, desde las 12, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, ubicado en Godoy Cruz, y la entrada será libre y gratuita.
La propuesta forma parte de las actividades previstas por el feriado nacional y busca reunir a familias, vecinos y turistas en una jornada atravesada por la música, la danza, la gastronomía y las tradiciones populares. La organización está a cargo de la Subsecretaría de Cultura junto a la Municipalidad de Godoy Cruz.
La Gran Peña de la Independencia será una de las celebraciones centrales en Mendoza por el 9 de Julio. Durante toda la jornada habrá espectáculos en vivo, presentaciones de ballets folclóricos, artistas locales, patio gastronómico, artesanos y emprendedores.
Desde el Gobierno provincial destacaron que la actividad apunta a poner en valor las raíces culturales argentinas en una fecha histórica para el país. El Día de la Independencia suele estar asociado a actos oficiales y celebraciones patrias, pero también a encuentros populares donde la música y la comida típica ocupan un lugar central.
En ese marco, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona se convertirá en el punto de encuentro para quienes quieran celebrar el feriado al aire libre. La programación comenzará al mediodía y se extenderá durante la tarde con distintas propuestas para grandes y chicos.
Uno de los atractivos principales será la participación de ballets folclóricos. Según informó el Gobierno de Mendoza, estarán presentes el Ballet Municipal de Godoy Cruz, Ballet Luna Endiablada, Ballet Raza Criolla, Ballet Gualey, Ballet Raíz del Alma, Ballet Pedemonte y los Talleres Municipales de Godoy Cruz.
La música también tendrá un lugar destacado dentro de la peña. La idea es que el público pueda disfrutar de una jornada con artistas mendocinos, bailes típicos y un clima festivo vinculado directamente con el Día de la Independencia.
Además, habrá un patio gastronómico con comidas tradicionales y un paseo de artesanos y emprendedores locales. De esta manera, la celebración combinará espectáculos, sabores típicos y producción local en un mismo espacio.
La invitación está pensada para toda la familia. Desde la organización recomendaron asistir con reposeras y pañuelos para sumarse a los bailes y disfrutar de la jornada con mayor comodidad.
La entrada será gratuita y no se informó la necesidad de retirar tickets previos. Por eso, quienes quieran participar podrán acercarse directamente al Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona desde el mediodía.