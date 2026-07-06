El Gobierno de Mendoza prepara una mega peña por el Día de la Independencia: dónde y a qué hora

El Día de la Independencia tendrá una gran celebración en Godoy Cruz, con música, danza, comida típica y entrada gratuita.

El Día de la Independencia tendrá una gran peña con entrada libre y gratuita en Godoy Cruz.

El Gobierno de Mendoza prepara una gran peña por el Día de la Independencia. La celebración será el jueves 9 de julio, desde las 12, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, ubicado en Godoy Cruz, y la entrada será libre y gratuita.

La propuesta forma parte de las actividades previstas por el feriado nacional y busca reunir a familias, vecinos y turistas en una jornada atravesada por la música, la danza, la gastronomía y las tradiciones populares. La organización está a cargo de la Subsecretaría de Cultura junto a la Municipalidad de Godoy Cruz.

La Gran Peña de la Independencia será una de las celebraciones centrales en Mendoza por el 9 de Julio. Durante toda la jornada habrá espectáculos en vivo, presentaciones de ballets folclóricos, artistas locales, patio gastronómico, artesanos y emprendedores.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la actividad apunta a poner en valor las raíces culturales argentinas en una fecha histórica para el país. El Día de la Independencia suele estar asociado a actos oficiales y celebraciones patrias, pero también a encuentros populares donde la música y la comida típica ocupan un lugar central.

La actividad por el Día de la Independencia comenzará al mediodía en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. Prensa Mendoza En ese marco, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona se convertirá en el punto de encuentro para quienes quieran celebrar el feriado al aire libre. La programación comenzará al mediodía y se extenderá durante la tarde con distintas propuestas para grandes y chicos.