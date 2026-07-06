Se abren más de mil cupos para capacitaciones laborales gratuitas en Mendoza

El Gobierno abrirá en julio nuevos cupos para capacitaciones laborales apuntadas a la formación de oficios y competencias demandadas por el sector privado.

A partir de este mes, el Ministerio de Producción de Mendoza, por intermedio de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, abrirá una nueva oferta de capacitaciones laborales gratuitas orientadas a la formación de oficios y competencias técnicas requeridas actualmente por el sector privado.

Serán más de mil vacantes distribuidas en toda la provincia y apuntan a brindar herramientas para mejorar las oportunidades de inserción laboral, con propuestas orientadas a los perfiles técnicos calificados que requiere el sector productivo. Según detallaron desde el ministerio, "la idea es lanzar las primeras capacitaciones luego de la segunda quincena de julio".

A lo largo de 2026, la cartera ha ofrecido diferentes cursos en oficios y actividades como barbería, barista, instalación de cámaras de seguridad y alarmas, soldadura de alta precisión, tornería digital, limpieza de áreas de perforación, producción textil e instalación de aires acondicionados, además del programa Mujeres de Acero, orientado a la formación de mujeres en el sector metalmecánico.

Las nuevas capacitaciones y dónde se desarrollarán Para el tercer trimestre del año se introducirán nuevas capacitaciones en diferentes puntos de Mendoza:

Electricidad domiciliaria, en la Zona Este, Valle de Uco y Ciudad.

Instalación de paneles solares, en Lavalle y Tupungato.

Auxiliar de gasista, en la Zona Este y Valle de Uco.

Clarkista, en el Gran Mendoza.

Instalación de sistemas de riego por aspersión, en Tupungato, Tunuyán y Lavalle.

Buenas prácticas agrícolas, en General Alvear y Las Heras (Uspallata).

Operación de tractores agrícolas, en Luján de Cuyo y San Martín.

Edición de video y marketing digital, en municipios de la Zona Sur.

Sistemas constructivos alternativos, para residentes de Luján de Cuyo y Maipú.

Capacitación presencial en desarrollo de videojuegos, en el marco de la Jam de Invierno. Las capacitaciones serán gratuitas y emitirán un certificado una vez finalizadas. Están apuntadas fundamentalmente a personas desempleadas o que buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad, priorizando especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores que necesitan fortalecer sus competencias para acceder al mercado laboral.