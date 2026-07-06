Cómo es el proyecto con el que Mendoza busca prevenir la problemática de personas en situación de calle

Las temperaturas invernales golpean con fuerza en Mendoza . Mientras un ola polar ya se hace sentir en en todo el territorio provincial, el foco de preocupación vuelve a estar puesto en las personas en situación de calle. En ese sentido, en la Legislatura avanza un proyecto que busca crear un "Sistema Provincial de Alertas Tempranas" .

La iniciativa fue presentada por los diputados Lucas Ilardo y Lidia Quintana, del bloque Fuerza Patria. Según indican los legisladores en los fundamentos del proyecto, "la situación de calle ha adquirido una creciente relevancia en los últimos años, particularmente en los grandes centros urbanos del Área Metropolitana".

En ese aspecto, si bien se destaca que el Estado provincial ha desarrollado en los últimos años diversos dispositivos de asistencia a través de la Dirección de Contingencia Social, organismo dependiente del ministerio de Salud y Deportes, tanto Ilardo como Quintana señalan que el tipo de intervenciones que se llevan a cabo cuando las situaciones ya se encuentran consumadas. Ejemplos de este tipo de acciones son el apoyo con alojamientos de tránsito, alimentación, abrigos y acceso a servicios básicos.

Así, la norma lo que propone es crear un sistema de "detección, notificación y seguimiento" que permitan activar intervenciones de carácter preventivo para tomar medidas antes de que se produzca la " pérdida efectiva de la vivienda o la desvinculación total de las redes de sostén ". La ausencia de este tipo de acciones, sostienen, "limitan las posibilidades de anticipación estatal y obliga a concentrar recursos en respuestas de emergencia que son más complejas y costosas. "La presente iniciativa busca cubrir ese vacío mediante la creación de un Sistema Provincial de Alertas Tempranas que permita transformar información dispersa en capacidad de intervención concreta", indican los legisladores.

La norma busca crear un "Sistema Provincial de Alertas Tempranas para la Prevención de la Situación de Calle", el cual tendrá como objetivo identificar e intervenir ante situaciones de vulnerabilidad que puedan llegar a derivar en la pérdida de vivienda o en la situación de calle, ya sea de personas o grupos familiares.

La autoridad de aplicación sería la Dirección de Contingencia Social, que tendrá facultades para implementar el sistema, debiendo coordinar las acciones entre organismos provinciales, municipales y otras entidades públicas que tengan intervención en las situaciones de "vulnerabilidad social".

Cuáles serán las alertas tempranas

Egresos de establecimientos penitenciarios, hospitales o instituciones de salud mental, hogares convivenciales, residencias de larga estadía u otras instituciones de alojamiento permanente, cuando no exista solución habitacional acreditada.

Situaciones de desalojo, pérdida de vivienda o riesgo habitacional crítico.

Ausencia de redes familiares o comunitarias de sostén en personas con padecimientos de salud mental, consumos problemáticos, discapacidad, vejez o situaciones de extrema vulnerabilidad social.

Toda otra situación que la reglamentación determine como susceptible de derivar en situación de calle.

Cómo será el mecanismos para abordar los egresos de instituciones que puedan representar un riesgo de situación de calle

Los organismos intervinientes en contextos de vulnerabilidad deberán comunicarle a la autoridad de aplicación (Dirección de Contingencia Social) los egresos de los establecimientos antes mencionados que puedan llegar a derivar en una situación de calle. Esto deberá producirse con noventa días de antelación a que efectivamente se produzca la salida.

A partir de ese momento, la autoridad de aplicación deberá elaborar un "Plan de Egreso Seguro", el cual deberá contemplar:

Evaluación de la situación habitacional de la persona.

Identificación y fortalecimiento de redes familiares, comunitarias e institucionales de apoyo.

Articulación con los servicios de salud, salud mental, discapacidad, protección social, empleo y vivienda que correspondan.

Estrategia de acompañamiento y seguimiento durante los seis (6) meses posteriores al egreso.

Cómo se financiará el Sistema Provincial de Alertas Tempranas para la Prevención de la Situación de Calle

Para que el proyecto pueda llevarse a cabo se financiará a través de una partida no menor al 5% de los recursos asignados a programas de Salud Mental y Adicciones, según lo establecido en la Ley Provincial N°9534 "o la norma que en el futuro la sustituya".