Personas tapadas hasta la cabeza: una realidad que explota y duele en Mendoza

El hombre está tapado por completo con una frazada que lo cubre de pies a cabeza, bajo la puerta de vidrio de un edificio de calle Agustín Álvarez, en la Quinta Sección. Se presume que es un hombre por los objetos que lo rodean y porque la mayoría de las personas que duermen en las calles de Mendoza son hombres. Hombres solos, marginados; algunos con problemas de salud graves. Está tapado, como se cubren a las personas que mueren. Así de crudo. Y muchos pasan como si no estuviera; peatones anestesiados por una realidad que se multiplica en la Ciudad de Mendoza como epicentro, pero que vienen desde distintos puntos de la Provincia.

Las personas que viven en la calle son el emergente más duro, un alerta en plena urbe. Hasta hace un tiempo esa realidad emergía de noche y hasta la madrugada. Ahora de día también hay personas que duermen mientras la ciudad vive a otro ritmo. Tapados en rincones de edificios, en la puerta de iglesias. Bajo algún árbol de plaza, con cartones como colchón.

En la Ciudad de Mendoza se cree que hay unas 1000 personas que viven en la calle y tienen su estrategia de supervivencia en los alrededores del microcentro. Son de toda la provincia y se resguardan en el Centro. Por el frío se habilitan refugios. La Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, varias OSC, la Municipalidad de Capital, grupos de vecinos preocupados; todos ejecutan campañas de ayuda que parecen no alcanzar nunca. Incluso en las calles de Mendoza hay parejas, familias completas que deambulan.

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