Un ataque de Rusia contra Kiev provoca al menos nueve muertos

Un ataque aéreo de Rusia contra Kiev , capital de Ucrania , ha causado al menos nueve muertos y 30 heridos , entre ellos cuatro niños, según informó este sábado la Administración Militar de la capital ucraniana. Más de cien personas fueron rescatadas.

«Nueve personas murieron en la capital como resultado de un ataque enemigo,» escribió en Telegram el alcalde Vitali Klitschkó, quien además precisó que 17 personas han tenido que ser hospitalizadas.

Por su parte, la Policía afirmó en sus redes sociales que se trató de un ataque combinado con misiles balísticos y drones, que causó daños en bloques de viviendas y edificios no residenciales, incluido un centro educativo.

Uno de los muertos era un agente de policía que estaba de servicio, añadieron las fuerzas de seguridad.

«Hay equipos de investigación, especialistas de desactivación de explosivos, rescatistas, sanitarios y psicólogos trabajando en los lugares de los impactos y donde cayeron los fragmentos», dijo la policía.

Las autoridades locales confirmaron 9 muertos tras el ataque de Rusia a Ucrania

Los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania confirmaron las cifras de víctimas mortales y heridos y detallaron que ya habían rescatado a 105 personas.

En concreto, los distritos de la capital alcanzados fueron los de Darnitski, Holosiivski, Dniprovski, Pecherski, Sviatoshinski, Solomianski y Shevchenkovski, de acuerdo con la agencia Ukrinform.

FUENTE: EFE