Duro ataque de Ucrania en Rusia: 400 drones contra Moscú y su región

La información fue dada por Rusia e indica que Ucrania hizo llegar cerca de 400 drones contra la capital rusa y la región que la comprende. Hay daños.

Ucrania lanzó más de 390 drones contra la capital de Rusia y la región de Moscú entre la tarde del lunes y la madrugada del martes, 81 de los cuales fueron derribados en las cercanías de la ciudad, según informó hoy el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin sobre el ataque.

"Entre las 20:30 de ayer (17:30 GMT) y las 6:30 de hoy (03:30 GMT) en dirección a la región de Moscú se dirigían más de 390 drones. La gran mayoría fue derribada por las defensas antiaéreas a gran distancia de la ciudad. 81 drones fueron aniquilados en las cercanías de Moscú", escribió en MAX, la red de mensajería rusa.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, indicó que un dron impactó contra un edificio en Chéjov, ciudad satélite al sur de la capital rusa.

Ucrania impacta en Rusia El alcalde de Chéjov, Mijaíl Sobakin, detalló que el impacto del dron dañó dos apartamentos pero no causó víctimas humanas.

El canal de Telegram independiente Astra publicó un vídeo del impacto del dron, en el que se ve cómo el artefacto se dirige hacia el edificio y estalla tras chocar contra él.