Ucrania y Rusia siguen la guerra: Volodímir Zelenski y Vladimir Putin la alientan

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , informó de ataques llevados a cabo durante la madrugada por las fuerzas ucranianas a "una terminal de exportaciones" situada en la región de Rostov, en el sur de Rusia , y a infraestructuras petroleras de las regiones de Yaroslavl y Udmurt. Vladimir Putin , en tanto, trazó un oscuro panorama.

El presidente ucraniano destacó sin dar más detalles que la infraestructura petrolera alcanzada en Udmurt está situada a 1.300 kilómetros de la frontera ucraniana.

" Doy las gracias a las Fuerzas de Defensa de Ucrania por su trabajo preciso en zonas que, hasta hace bastante poco, se consideraban retaguardia profunda rusa", escribió en redes sociales Zelenski al informar del ataque.

Según el mandatario, la campaña de ataques ucranianos contra la retaguardia rusa busca forzar al Kremlin a sentarse a negociar la paz.

Zelenski dijo también que la terminal portuaria alcanzada en Rostov está a una distancia de unos 250 kilómetros del territorio ucraniano más próximo.

Las autoridades rusas informaron de la muerte de dos civiles en el ataque ucraniano a Rostov, y dieron cuenta, además, de otro ataque ucraniano durante la noche contra el centro de la ciudad fronteriza de Bélgorod, en el que resultaron heridas al menos 12 personas.

Vladimir Putin ata a Rusia al destino de Ucrania. Foto Efe EFE

Vladimir Putin y el "disparate" de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que Ucrania "perderá tarde o temprano" sus territorios occidentales dado que Moscú era "la única garante de su integridad", al tiempo que ha tildado de "disparate" la postura oficial de Kiev respecto a Rusia.

"Estoy convencido de que, tarde o temprano, Ucrania perderá estos territorios occidentales --los que pertenecían a Polonia, a Hungría, a Rumanía--. Tarde o temprano, no mañana, pero dentro de un año, dos, diez, quince, todo se irá acomodando históricamente. Solo había un garante de la integridad territorial de Ucrania: Rusia", ha declarado durante una reunión con miembros de la Armada rusa en la ciudad de San Petersburgo.

En este sentido, ha arremetido contra la decisión de las autoridades ucranianas de declarar "enemiga" a Rusia, lo cual considera un "disparate", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax. Además, ha hecho hincapié en que "el orden mundial moderno se formó a partir de la victoria en la Segunda Guerra Mundial". Efe y Dpa