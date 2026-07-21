Ucrania realiza fuertes ataques con misiles y drones en territorio de Rusia

Ucrania ejecutó ataques la pasada noche con misiles las regiones de Rusia de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, y Lípetsk, en cuyo territorio se declaró un incendio en una zona industrial. Además, un buque petrolero ardió en el mar Negro tras ser atacado por un dron cuyo origen se ignora.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron otro ataque con misiles contra Bélgorod. Según informes preliminares, no hay víctimas", comunicaron las autoridades regionales a través de redes sociales.

En Lípetsk (a 350 kilómetros al sur de Moscú), sin embargo, informaron que los ataques provocaron un incendio en instalaciones industriales en la ciudad.

"Se declaró un incendio en unas instalaciones industriales en la calle Peredelcheskaya de Lípetsk. El fuego abarca una superficie de aproximadamente 2.500 metros cuadrados", informó el gobernador regional, Ígor Artamónov.

El parte de hoy del Ministerio de Defensa ruso asegura que las defensas antiaéreas rechazaron durante la madrugada 209 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Rostov, Riazán, la región de Moscú, Krasnodar, Stávropol y la ocupada península de Crimea.

También fueron interceptados drones sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro.

Ucrania y Rusia no dejan sus ataques en zonas sensibles. Foto Efe EFE

Ataque a una presa rusa

El gobernador de la región de Vladímir, Alexander Avdéyev, señaló que un aparato aéreo no tripulado impactó contra un edificio de viviendas en la región, aunque no hubo heridos y el incendio fue rápidamente sofocado.

Según el portal Pepel, debido al ataque ucraniano del pasado domingo contra Bélgorod, la presa de un embalse quedó gravemente dañada, lo que provocó inundaciones en las zonas adyacentes y el desbordamiento del río Nezhegol.

Ardió un buque petrolero en el mar Negro

Un buque petrolero, cargado con gas propano y que iba de camino a un puerto fluvial al sur de Ucrania, fue alcanzado anoche por un dron naval en el mar Negro, lo que causó un incendio a bordo y tres marineros heridos, informaron este martes las autoridades de Rumanía.

Según la emisora de noticias Digi24, que cita a la administración fluvial del Danubio en Galati, al sureste del país balcánico, el buque, que operaba bajo bandera de Liberia, fue atacado con un dron cuyo origen se desconoce por el momento.

Por su parte, el presidente rumano, Nicusor Dan, aseguró en la red social Facebook que el barco fue "alcanzado en la pasada noche fuera de las aguas territoriales de Rumanía, a unas 20 millas náuticas de la costa rumana". Efe