Ucrania y Rusia: nuevas estrategias de ataques despreciando los códigos bélicos

Ucrania ha reivindicado este lunes nuevos ataques contra 15 supuestos buques de la llamada "flota fantasma" de Rusia en el mar de Azov, con la que Moscú busca eludir sanciones internacionales, elevando a más de un centenar los navíos golpeados en la última semana .

Según el balance ofrecido por el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania (SBS), Robert 'Magyar' Brovdy, durante la última noche 15 buques rusos fueron alcanzados por los equipos de drones ucranianos, de los cuales siete son buques petroleros, cinco buques de carga seca, un transbordador y dos remolcadores.

"La operación 'MoLocka' continuará hasta que la flota en la sombra de la Federación Rusa pase a formar parte del 'Libro Rojo' del mar de Azov. Hasta el momento: 105 tarjetas amarillas y rojas y ya se han alcanzado los cuartos de final", ha asegurado haciendo un símil futbolístico en pleno Mundial.

Brovdy ha indicado que entre el 6 y el 13 de julio "hubo resultados contra 105 embarcaciones". "La infraestructura de transporte de la península recibe golpes cada noche; el movimiento de mercancías se ha detenido y las operaciones de carga se han reducido al mínimo", ha afirmado sobre la nueva estrategia militar ucraniana .

Igualmente, el mando militar ucraniano ha informado de ataques contra infraestructura energética rusa en la península de Crimea. En total, las fuerzas ucranianas han golpeado nueve subestaciones eléctricas, así como el nodo estratégico de distribución eléctrica del puente energético Kubán-Crimea, en el segundo ataque en 48 horas contra este punto .

"También fueron atacadas 4 posiciones de defensa antiaérea. Se destruyeron un sistema de lanzamiento del S-400 'Triumf', un sistema de defensa aérea Tor y 2 complejos de radar", ha especificado en un mensaje en redes sociales, para indicar que las "aves" de la división SBS, en referencia a los drones, atacaron 1.725 objetivos en la profundidad táctica de todo el frente en la última jornada.

Las últimas horas Ucrania y Rusia han intercambiado ataques contra barcos e infraestructura portuaria, un patrón que se ha repetido con especial intensidad durante esta semana. El Ejército de Ucrania anunció ataques con drones este domingo contra 14 "buques enemigos", entre ellos una decena de buques cisterna en el mar de Azov.

"Rusia ha enloquecido"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes nuevos ataques del Ejército ruso lanzados durante la pasada noche contra posiciones civiles en Odesa, Zaporiyia y Járkov, ironizando con el supuesto éxito de una operación que ha tenido como objetivo "simples" autobuses y edificios residenciales.

"Hoy los rusos han vuelto a 'derrotar' posiciones meramente civiles, simples autobuses de pasajeros en Odesa, simples edificios residenciales en Zaporiyia y un simple hospital en Járkov", ha declarado Zelenski en sus redes sociales, compartiendo imágenes y vídeo de los estragos provocados por esta nueva ola de ataques.

Los drones llevaron muerte a los suelos de Rusia y de Ucrania. Foto Efe EFE

Ucrania mata civiles rusos

Al menos tres personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas en la noche de este domingo al lunes en la región rusa de Moscú a causa de impactos de drones, con las tres víctimas mortales produciéndose en la aldea de Pionerski, en las inmediaciones de la ciudad de Istra.

"Anoche, las fuerzas de defensa aérea y guerra electrónica repelieron otro ataque con drones en la región de Moscú", ha afirmado en redes el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, que ha lamentado que "se han registrado víctimas mortales y heridos".

El caso más grave ha ocurrido en Pionerski, Istra, donde "tres personas han fallecido y otras tres han resultado heridas a consecuencia del impacto de un dron", que también ha incendiado cinco viviendas. Dpa