Donald Trump habilitará a Ucrania a fabricar misiles Patriot: "Les mostraremos cómo hacerlo"

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que su administración otorgará a Ucrania la licencia necesaria para fabricar sistemas de defensa antiaérea Patriot, una decisión que representa un paso relevante en la cooperación militar entre ambos países.

El anuncio fue realizado durante una comparecencia ante la prensa junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de la reunión privada que ambos mantuvieron con sus respectivos equipos. Allí, Trump aseguró que Washington no solo autorizará la producción, sino que también brindará el conocimiento técnico necesario.

"Una de las cosas de las que creo que vamos a hablar hoy, me acaba de decir un pajarito esto, es sobre el hecho de que les daremos el derecho de fabricar Patriots. Les mostraremos cómo hacerlo", afirmó el mandatario estadounidense.

Trump destacó la eficacia de los sistemas Patriot, utilizados actualmente por Ucrania para reforzar su defensa aérea y también empleados por Estados Unidos y sus aliados en los recientes enfrentamientos con Irán en Oriente Medio .

El presidente estadounidense definió al Patriot como "un arma defensiva" y sostuvo que prefiere ese tipo de equipamiento por sobre el armamento ofensivo. Además, remarcó que muy pocos países cuentan con la capacidad de producir estos sistemas, aunque se mostró convencido de que Ucrania aprenderá a fabricarlos "muy rápido".

Zelenski, que acompañó el anuncio, asintió cuando Trump le consultó si consideraba positiva la medida.

Ucrania busca reforzar su defensa y avanzar con un acuerdo sobre drones

Kiev venía reclamando desde hace tiempo la autorización para fabricar tanto los sistemas Patriot como los misiles interceptores que utilizan estas baterías, en medio del déficit de armamento defensivo que enfrenta su Ejército.

La necesidad se volvió más urgente luego de que las fuerzas ucranianas no lograran interceptar ninguno de los misiles balísticos lanzados por Rusia en los dos últimos ataques en los que el Kremlin utilizó este tipo de armamento de largo alcance.

Durante el encuentro, Trump y Zelenski también confirmaron que sus equipos analizarán la posibilidad de avanzar en un acuerdo vinculado a la producción y cooperación en materia de drones, una iniciativa impulsada por Ucrania para fortalecer la colaboración con Estados Unidos.

La reunión entre ambos mandatarios se produjo en un contexto de creciente presión militar sobre Ucrania y con el objetivo de profundizar la cooperación en materia de defensa. Según adelantaron, el desarrollo conjunto de capacidades militares será uno de los ejes centrales de la agenda bilateral en los próximos meses.